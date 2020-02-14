Özgür Gündem Davasında Üç Beraat Kararı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 16’ncı duruşmada, Bilge Aykut ile Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın da "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetti. Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

Ara kararın açıklandığı duruşmada haklarında yakalama kararı bulunan ve henüz savunmaları alınamayan Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya'nın avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talep etti. Bu sanıkların da dosyalarının ayrılmasına ve ve yargılamanın başka bir esas üzerinden devam etmesine hükmedildi.

Özgür Gündem’den ana sanıklar, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yargılanıyordu.

Özgür Gündem gazetesi 2016 yılının Temmuz ayında yapılan darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında kapatılmıştı. Gazetenin PKK propagandası yaptığı ve PKK’nın resmi haber organı gibi yayın yaptığı belirtilmişti.

