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Özgür Gündem Davasında Üç Gazeteciye Beraat

17.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıkları için terör örgütü propogandası suçlamasıyla görülen davada beraat kararı çıktı

Özgür Gündem Davasında Üç Gazeteciye Beraat

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıkları için terör örgütü propogandası suçlamasıyla görülen davada beraat kararı çıktı.

Duruşma İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Önderoğlu, Fincancı ve Nesin 2016’da kısa süre tutuklu kalmış, daha sonra yargılanmalarına tutuksuz devam edilmişti.

Sanıklar, Özgür Gündem gazetesine uygulanan sansüre karşı çıkmak amacıyla yapılan nöbetçi genel yayın yönetmeni kampanyasına katılmalarının ardından terör propagandası yapmak ve suça teşvik iddialarıyla yargılanıyordu.

Avukat Meriç Eyüboğlu, diğer konuk genel yayın yönetmenlerinin hapis cezası aldıklarını hatırlattı ve kendileri için de benzer bir sonuç çıkacağını sandıklarını söyledi. Eyüboğlu beraat kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Eyüboğlu, Önderoğlu’nun “Barış için Akademisyenler” tarafından Güneydoğu’da yaşanan çatışmaların sona ermesi için yazılan mektuba da imza attığı gerekçesiyle ayrı bir davada yargılandığını hatırlattı.

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ise kararı memnunlukla karşıladı ancak Önderoğlu’nun yargılandığı diğer davaların düşürülmesi çağrısı yaptı.

RSF, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Erol Önderoğlu ve meslektaşlarına yönelik beraat kararı bizi rahatlattı. Ancak üç yıl boyunca dayanaksız iddialarla yargılanmış olmaları adil olmayan bir ceza oldu” ifadelerini kullandı.

Özgür Gündem gazetesi 2016 yılının Temmuz ayında yapılan darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında kapatılmıştı. Gazetenin PKK propagandası yaptığı ve PKK’nın resmi haber organı gibi yayın yaptığı belirtilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteye karşı sistematik olarak dava açıldığını öğrenince Türkiye’den Mart ayında Özgür Gündem’e tazminat ödemesini istemişti.

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