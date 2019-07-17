Özgür Gündem Davasında Üç Gazeteciye Beraat

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin hakkında Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıkları için terör örgütü propogandası suçlamasıyla görülen davada beraat kararı çıktı.

Duruşma İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Önderoğlu, Fincancı ve Nesin 2016’da kısa süre tutuklu kalmış, daha sonra yargılanmalarına tutuksuz devam edilmişti.

Sanıklar, Özgür Gündem gazetesine uygulanan sansüre karşı çıkmak amacıyla yapılan nöbetçi genel yayın yönetmeni kampanyasına katılmalarının ardından terör propagandası yapmak ve suça teşvik iddialarıyla yargılanıyordu.

Avukat Meriç Eyüboğlu, diğer konuk genel yayın yönetmenlerinin hapis cezası aldıklarını hatırlattı ve kendileri için de benzer bir sonuç çıkacağını sandıklarını söyledi. Eyüboğlu beraat kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Eyüboğlu, Önderoğlu’nun “Barış için Akademisyenler” tarafından Güneydoğu’da yaşanan çatışmaların sona ermesi için yazılan mektuba da imza attığı gerekçesiyle ayrı bir davada yargılandığını hatırlattı.