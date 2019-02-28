Özgür Gündem davasında üç sanığa hapis talebi

Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu için 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği eylemine katıldıkları gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan mütalaa açıklandı.

Savcı, "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme", "örgüt propangadası" suçlamasıyla Nesin, Fincancı ve Önderoğlu'nun 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye ofisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir sonraki duruşmanın 15 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de Önderoğlu ile dayanışma için Twitter üzerinden imza kampanyası başlattı.

DW/ÖA,GY

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