HABER

Özgür Gündem davasında üç sanığa hapis talebi

28.02.2019 03:19 | Son Güncelleme

Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenen isimlere yönelik davada Prof.

Özgür Gündem davasında üç sanığa hapis talebi

Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu için 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği eylemine katıldıkları gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan mütalaa açıklandı.

Savcı, "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme", "örgüt propangadası" suçlamasıyla Nesin, Fincancı ve Önderoğlu'nun 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye ofisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir sonraki duruşmanın 15 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de Önderoğlu ile dayanışma için Twitter üzerinden imza kampanyası başlattı.

DW/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Elon Musk’a SEC’ten CezaElon Musk’a SEC’ten Ceza
Tüm sırlarını ortaya döktü! En yakınındaki isim bülbül gibi öttüTüm sırlarını ortaya döktü! En yakınındaki isim bülbül gibi öttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm sırlarını ortaya döktü! Trump'ın eski avukatı her şeyi bir bir anlattı!

Tüm sırlarını ortaya döktü! En yakınındaki isim bülbül gibi öttü

Theresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildi

Theresa May artık sözünü tutmak sorunda! Ezici çoğunlukla kabul edildi

Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait helikopter düştü

Hindistan'a ait askeri helikopter düştü!

Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem

Komşuda korkutan deprem!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.