Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 9 sanığın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılandığı davada, başka bir suçtan hüküm giyen tutuklu sanık Kemal Sancılı'nın infazının başlaması nedeniyle bu davadan tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12. duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Sancılı ve tutuksuz sanık Eren Keskin katıldı. Diğer sanıklar Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya, Ragıp Zarakolu ve Bilge Oykut'u ise avukatları temsil etti.

Duruşmada beyanı alınan sanık ve sanık avukatları, beraat talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kemal Sancılı'nın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dava kapsamında aldığı mahkumiyet kararının 17 Ocak 2019 tarihinde kesinleştiği ve infaza başlandığı gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmetti.

Sanıklardan Eren Keskin'in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dava kapsamında yargılandığını belirten heyet, Keskin'in dosyasını ayırarak birleştirilmesi istemiyle bu mahkemeye gönderilmesini karara bağladı.