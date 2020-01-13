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  4. Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu biri tutuklu 9 sanığın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı - Mütalaada sanıklar Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar, Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya'nın "zincirleme şekilde basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 10 yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Sanıklar Bilge Aykut ve Necmiye Alpay hakkında da "propaganda" suçundan beraat, "örgüt üyeliği" suçundan karar verilmesine yer olmadığı hükmü kurulması istenen mütalaada, savunması alınamayan iki sanıkla ilgili ayırma kararı verilmesi talep edildi

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada savcılıkça hazırlanan mütalaada, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın, "örgüt üyeliği" suçundan onbeşer yıla, Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya'nın da "propaganda" suçundan 10 yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 15. duruşmaya, sanıklar Eren Keskin ve Ayşe Necmiye Alpay katılırken, diğer sanıklar Aslı Erdoğan, Ragıp Zarakolu, Bilge Aykut, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Bilir Kaya'yı avukatları temsil etti.

Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Gökalp Uçan, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkeme heyetine sundu.

Okunan mütalaada, silahlı terör örgütü PKK'nın yapısı ve amacı anlatılarak, basın yayın araçlarının da örgütün önemli propaganda aracı olmalarının yanı sıra örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, müzahir kitleleri örgütleme ve kamuoyu oluşturma çalışmaları için kullanıldığı ifade edildi.

Örgüt adına yayın yapan bir çok gazete olmakla birlikte bu gazeteler arasında yurt içinde Özgür Gündem gazetesinin öne çıktığı belirtilen mütalaada, bu gazetenin terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı, örgüt yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, örgütün kanlı eylemlerini meşru gösterdiği aktarıldı.

Mütalaada, söz konusu gazetenin Türkiye aleyhine her türlü asılsız haberleri yayımladığı ve basın yolu aracılığıyla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

- Sanıkların eylemleri

Sanıklardan yazar Aslı Erdoğan'ın, gazetede 2016 yılında yazdığı dört farklı tarihli yazıda terör örgütü mensuplarının silahlı eylemlerini meşru ve örgüt üyelerini de "masum sivil eylemciler" olarak gösterdiği belirtilen mütalaada, Erdoğan'ın yazılarında nefret söylemi taşıdığı, yazılarının örgütün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterip övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu ve örgüt propagandası yapıldığı dile getirildi.

Mütalaada, diğer sanıklardan Eren Keskin'in 2014 tarihli bir, 2016 tarihli 7 yazısında örgüt eylemlerini meşru gösterdiği anlatılarak, bu kişinin 27 Mart 2016'ya kadar gazetede genel yayın yönetmeni olduğu belirtildi.

Keskin'in gazetede üstlendiği görev, yazılarının sayısı, yazıların yayımlandığı zaman diliminin genişliği, eylemleri, güttüğü amaç ve kastının yoğunluğu dikkate alındığı aktarılan mütalaada, sanık Eren Keskin'in örgütün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve verilecek görevleri yapmak üzere kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği görüşüne yer verildi. Mütalaada, sanıkla örgüt arasında organik bağ kurulduğu ve örgüte üye olma suçunun sabit olduğu kaydedildi.

Gazetede 27 Mart 2016 tarihinden itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapan sanık İnan Kızılkaya hakkında, aynı mahiyette İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde de 26 dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, sorumlu yazı işleri müdürü olması nedeniyle farklı tarihlerdeki yazılarında propaganda suçu işlediği iddiasıyla açılan davalarının bu dava dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.

Sanık Kızılkaya'nın sorumlu olduğu yazı ve haberlerin yoğunluğu yanı sıra, evinde yapılan aramada örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait bir kitap bulunmasının da dikkate alındığı aktarılan mütalaada, bu kişinin de amacını benimseyerek hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüte üyelik suçu işlediğinin sabit olduğu dile getirildi.

- "Necmiye Alpay ile ilgili inandırıcı delil yok"

Gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı'nın tahliye olduktan sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığının anlaşıldığı ve örgütle arasında bir organik bağ olması nedeniyle "örgüt üyeliği" suçundan ceza alması gerektiği belirtilen mütalaada, gazetede 2016 yılında bir haftalık genel yayın yönetmenliği yapan Bilir Kaya'nın da o hafta yayımlanan yazılarda örgüt propagandası yapıldığı için bu suçtan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, gazetede yayın danışma kurulu üyeliği yapan Bilge Aykut ile ilgili örgütün nihai amacını desteklediği bilinse de iddianamede üyelikle ilgili bir anlatım bulunmadığı için karar verilmesine yer olmadığı hükmü kurulması istendi.

Sanık Necmiye Alpay'ın örgüte üyeliğiyle ilgili inandırıcı delil olmadığı ve yayımladığı yazıda propaganda öğelerine rastlanmadığı belirtilen mütalaada, sanığın bir haftalık nöbetçi genel yayın yönetmenliğinde suç oluşturabilecek haberlerden bilgisi olduğuna dair kesin delil bulunmadığı ifade edildi.

- İstenen cezalar

Mütalaada, Eren Keskin, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer sanıklar Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya'nın "zincirleme şekilde basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 10 yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay hakkında da, "propaganda" suçundan beraat, "örgüt üyeliği" suçundan karar verilmesine yer olmadığı hükmü kurulması gerektiği belirtildi.

Tüm sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatinin istendiği mütalaada, savunması alınamayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu yönünden dosyanın ayrılması talep edildi.

Duruşma sanıların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilerek 14 Şubat'a ertelendi.

- İddianameden

İddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 Kasım'da verdiği kararla, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak" suçundan tahliyesine, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Davanın 29 Aralık 2016 tarihli ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verilmişti. 10 Nisan 2019 tarihli duruşmada ise başka bir suç kapsamında hüküm giyen tutuklu sanık Kemal Sancılı'nın, infazına başlandığı gerekçesiyle bu dava dosyasından tahliyesine hükmedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
aslı erdoğan Özgür Gündem terör örgütü propagandası

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