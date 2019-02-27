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Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” davasında mütalaa

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof.

Özgür Gündem Gazetesi’nde "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması yargılanan TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Aziz Nesin’in yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın da 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile yargılandıkları davaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katılırken Ahmet Aziz Nesin ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmada savcısı Abdullah Gül esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlatıldı. Kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı, "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övme", "Örgüt propagandası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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