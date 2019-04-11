İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı! Açıklandı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili planı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat KRT TV’de yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde derbiyi tribünden izleyeceğini söyledi.

Özgür Karabat yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber yaptığımız planlardan biri, eğer mazbatasını alsaydı Fenebahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gidecekti. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

