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  4. Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

27.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası"nda hapis cezası alan Osman Kavala ile diğer sanıkları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kendine gönderdiği notu paylaşan Özel, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Silivri Cezaevindeki Osman Kavala ve diğer sanıkları ziyaret etti. Buradaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, davadaki delillerin hepsinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yargıçları tarafından çürütüldüğünü savundu.

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AİHM'in bu delillerle verilen tutukluluğa devamın hak ihlali olduğuna karar verdiğini belirten Özel, "Kavala, 'Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verildi' dedi. Karşı oyun son derece kıymetli olduğunu ancak mahkeme kararını Avrupa hukukunu reddetme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu kararlara kafa tutma, onları hiçe sayma anlamına geleceğini hatırlattı." ifadelerini kullandı.

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AHMET NECDET SEZERİN NOTU

Cezaevinde ziyaret ettiği kişilerin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şeyin olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Birincisi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün beni aradı, onun bugün mesajını televizyonda paylaşmıştım. Ahmet Necdet Sezer, 'Tutulan, evlatlarından, çocuklarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden, kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum, aileleri için üzülüyorum onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum' diyor."

13. CUMHURBAŞKANI VURGUSU

Özel, ziyarette bir mutabakata da vardıklarını aktararak, "Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeye göze alanların, Gezi'deki Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Geziyi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini, bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmeyecekler." diye konuştu. (AA)

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