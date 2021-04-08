Özgür Özel: Beklenen seçim için gün sayılmakta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da ilk ziyaretini partisinin il başkanlığına gerçekleştirdi. Burada partilileri ve vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Dün Türkiye’de tam 276 vatandaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti. Bu salgının başından beri ulaşılan en yüksek rakam. Önceki gün 224’tü, korkarız bu gece 300’den fazla bir rakamla karşı karşıya kalacağız ve bu ölen herkesin annesi var, babası var, kardeşi var, çocuğu var, yakınları var ve rakamdan ibaret değiller" diye konuştu.

'BEKLENEN SEÇİM İÇİN GÜN SAYILMAKTA'

Erken seçim çağrısı yapan Özgür Özel, "Vatandaşın derdi var, derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için, beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir” dedi.

ÖZEL: CHP'YE ÜYELİK SUÇ DEĞİL

Bildiri yayımlayan emekli amirallere sahip çıkan Özel, "Bir darbe bildirisi olursa bütün millet karşısında dururuz" dedi ve şöyle devam etti:

"CHP’ye üyelermiş 4 tanesi. Bir yapılan iş suç değil, iki CHP’ye üyelik suç değil."