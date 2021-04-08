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Özgür Özel: Beklenen seçim için gün sayılmakta

08.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulunarak "Vatandaşın derdi var, derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için, beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel: Beklenen seçim için gün sayılmakta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da ilk ziyaretini partisinin il başkanlığına gerçekleştirdi. Burada partilileri ve vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Dün Türkiye’de tam 276 vatandaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti. Bu salgının başından beri ulaşılan en yüksek rakam. Önceki gün 224’tü, korkarız bu gece 300’den fazla bir rakamla karşı karşıya kalacağız ve bu ölen herkesin annesi var, babası var, kardeşi var, çocuğu var, yakınları var ve rakamdan ibaret değiller" diye konuştu.

'BEKLENEN SEÇİM İÇİN GÜN SAYILMAKTA'

Erken seçim çağrısı yapan Özgür Özel, "Vatandaşın derdi var, derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için, beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir” dedi.

ÖZEL: CHP'YE ÜYELİK SUÇ DEĞİL

Bildiri yayımlayan emekli amirallere sahip çıkan Özel, "Bir darbe bildirisi olursa bütün millet karşısında dururuz" dedi ve şöyle devam etti:

"CHP’ye üyelermiş 4 tanesi. Bir yapılan iş suç değil, iki CHP’ye üyelik suç değil."

ROMANLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Dünya Romanlar Günü'nü de kutlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün Dünya Romanlar Günü’nde Afyon’daki Romanlara, Türkiye’deki Romanlara, bütün dünyadaki Romanlara eşitliği, kardeşliği, nefret söylemine karşı mücadeleyi ve güzel günlerde birlikte olmayı vaat ederek Afyonkarahisar Romanlar Derneği’nin şahsında Türkiye’deki ve dünyadaki tüm Romanların Romanlar Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Özgür Özel CHP

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