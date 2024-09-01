Özgür Özel bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek! CHP'de gündem Tüzük Kurultayı...

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı’nın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Havada tüzük taslakları uçuşuyor, yalan yanlış bilgilerle birileri partiye sosyal medyadan karıştıramayan çıktıkları televizyon programları karıştıramayan, iktidara müzahir gazetecilere, sözde sızdırdıkları bilgilerle karıştıramayanlar sahte tüzük taslakları ile çıkıyor.

Tüzük taslağı, Ankara il danışma kurulu görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi, parti meclisi ile tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak bazısı tamamen uydurma.

Biz 5'inde taslağa şekil verilecek, 6'sında da tüzüğümüzü iddia ediyorum Türkiye'nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi öne alan, kimsenin bu öncekinden daha kötü demeyeceği bir tüzük ortaya çıkartacağız. En iyi tüzüğün üzerinde uzlaşma çabamız var. Bunun dışında kimsenin bir planı çabası yok.

6 Eylül'de bu işi bitirdikten sonra programımızın hazırlığına başlıyoruz. 7-8 Eylül'de o toplantıda delegelerimiz, akademisyenler, Avrupa Sosyalist Enternasyol üyeleri olacak.

"KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEĞİM"

Bugün akşam bir aksilik olmazsa sözleştiğimiz üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip ona tüzük ile geldiğimiz noktayı anlatıp, görüşlerini alacağım."