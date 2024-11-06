Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Cezaevinde ziyaret edip bunu söylemiş: 'Çok yakında serbest kalırsın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. "Seneye buraya geldiğimde girdiğimiz ilk seçimden de 1'inci çıkmış bir genel başkan olarak gelmeyi umuyorum, sözünü veriyorum" diyen Özel, Dilruba Kayserioğlu'nun bir programda yanına oturmasıyla ilgili "Yanlış oldu" yorumunu yaptı.

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları:

"DOĞRU YÖNTEMLE DOĞRU ADAYLAR BELİRLEDİK"

"Bir yıl içinde en hoşunuza giden neydi derseniz; bütün herkese en keyif veren şey şuydu; büyük bir başarının geldiğini gördük. Değişim ile beraber seçmen toparlandı, sandığa yüzünü döndü. Sandıktan umutlandı, başarıya inandı ve o inanmayla bu sefer biz de üç altın kuralı uyguladık. Gençlere güvendik, kadınlara güvendik, bilime güvendik. Doğru yöntemle doğru adaylar belirledik. Biraz seçmenin gönlünde artık istirahat etmesi istenen arkadaşlarımıza istirahat verdik. Beklemesi gerekenleri beklemeye aldık. Ama seçmenin memnun olduklarına da başımız gözümüz üstünde büyük bir memnuniyetle adaylaştırdık. Bu birlik ve bütünlük halinde yürüdük.

"İLK SEÇİMDEN DE 1'İNCİ ÇIKACAĞIZ"

Seneye buraya geldiğimde girdiğimiz ilk seçimden de 1'inci çıkmış bir genel başkan olarak gelmeyi umuyorum, sözünü veriyorum. Hatay'a o kadar çok titizlendik ki, o kadar çok aman hata yapmayalım dedik ki. Bu noktada o doğru adayı belirleme noktasında da, Hatay'ın duygularını anlama, doğru işleri yapma konusunda eksik kaldık. Hatay'ı süreci doğru yürütemediğimiz için kaybettik. İki bin oyla kaybedildi, kaybedilmedi. Elindeki belediyeyi tamam hile oldu, itirazlarımız kabul edilmedi, vali il başkanı gibiydi falan mazereti yok. Hatay'ı kaybetmeyeceksin bu büyük üzüntüm.

"ÇOK YAKINDA SERBEST KALIRSIN"

Dilruba kardeşimiz yaptığı bir sokak röportajından içeri girdi. Ben kendisini cezaevinde ziyaret ettim. Ona 'Çok yakında serbest kalırsın' dedim. Dilruba'ya çıktığında sözlerimin arkasındayım ama sözlerimi öyle çarpıttılar ve öyle bir yerlere gitti ki, AK Partili seçmenlerin kalbinin kırıldığını görüyorum, onlar hakkını helal etsinler diye başla dedim. O da çok uygun karşılamıştı. O aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Gencecik bir kadını şeytanlaştırdılar. Saatler sonra serbest kaldı. Yatırı olamayan bir suç, ana muhalefet lideri de gidince serbest bırakıldı. Bu işin doğru tarafı. O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Bir baktım yanımda boş bir koltuk, size bir sürpriz var dediler. Dilruba, geldi ve oturdu. AK Parti'ye hareket ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı."