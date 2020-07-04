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Özgür Özel: CHP kurultayında Bahçeli'ye iyi seyirler diliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin 26-27 Temmuz'da yapılacak 37'nci Olağan Büyük Kurultayı'ile ilgili "Atatürk'ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Sayın Bahçeli'ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli." diye konuştu.

Özgür Özel: CHP kurultayında Bahçeli'ye iyi seyirler diliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın "iş cinayeti" olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrika sahibiyle görüştüğünü açıkladığını aktaran Özel, taziye telefonunun Sakarya Valisi, Hendek Kaymakamı, vefat edenlerin aileleri ile varsa sendikaya açılması gerektiğini söyledi. Özel, "Bu iş cinayetiyle ilgili, iş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. Durum neyse bunu savcılar değerlendirecektir. Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden, devletin en tepesinden iş yeri sahibine açılan ve daha sonra da basınla paylaşılan telefon, daha başlamadan soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük." sözlerini sarf etti.

Cenazeler toprağa verilmeden MÜSİAD tarafından iş yeri sahibine "moral yemeği" verildiğini dile getiren Özel, "Bu fevkalade yanlış, ayıplı bir iştir. MÜSİAD gibi bir örgütlenmenin Genel Başkanı'nın da gidip orada bulunmasının gayesi görünmektedir." diye konuştu.

"SOYLU'NUN AÇIKLAMASINDA SUÇUN ÖRTÜLMESİ TELAŞININ İZLERİ VARDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söz konusu iş yerinin denetlendiğine yönelik açıklamasını anımsatan Özel, "Süleyman Soylu'nun açıklamasında da suçun örtülmesi ve suçluların telaşının izleri vardır. 'Biz orayı 3 ay önce denetlemiştik'. Bırak da buna müfettişler karar versin. Hem idari hem de yargı alanında vesayet oluşturacak ve üzerlerinde istikamet verecek birtakım davranışlardan kaçınılması gerekir." dedi.

Bu konuyu takip edeceklerini belirten Özel, 2018 yılında Meclis Başkanlığına sunduğu havai fişek üretimini kısıtlayan ve kullanımını yasaklayan kanun teklifinin arkasında olduklarını söyledi.

"MUSTAFA ŞENTOP KORKUNÇ, UTANÇ VERİCİ İFADELER KULLANIYOR"

Özgür Özel, barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin bugün de devam ettiğini belirterek partisinin İçtüzük'ten kaynaklanan bütün haklarını kullandığını anlattı.

Yedi baro başkanının komisyon görüşmelerine katılarak görüş bildirme talebinin reddedildiğini dile getiren Özel, baro başkanlarının TBMM Çankaya Kapısı'nın önünde direndiklerini ancak Meclis kampüsüne alınmadığını söyledi.

Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un baro başkanlarına yönelik açıklamasını eleştirerek şöyle devam etti:

"Yeniden Meclis Başkanlığına aday olan Mustafa Şentop korkunç, utanç verici ifadeler kullanıyor. 'Baro başkanları için de bir istisna söz konusu değil'. Meclis Başkanı ironi yapıyor. Kendi meslektaşlarına, belki öğrencilerine, belki sıra arkadaşlarına alay eden bu ifadeleri kullanıyor. Sayın Şentop, baro başkanlarının alınmadığı günden bir gün önce Meclis Tarım Komisyonuna, Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol çağrıldı mı, çağrılmadı mı? Geldi, tutanaklarda var. Saatlerce toplantıya katıldı, avcıların haklarını savundu. Sen avcıların başkanını içeri al, meslektaşlarına bu zulmü yap. Ayıptır."

"KANUN TEKLİFİ YASALAŞMADAN SİYASİLEŞTİ"

İktidardan yapılan "baroların üye sayısının büyümesiyle seçimlere katılım oranının düştüğü" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Özgür Özel, "Ankara Baro Başkanı tüm üyelerin yüzde 47'sinin oyunu almış. Bunu az mı buluyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan tüm seçmenin yüzde 44'ü ile görev yapıyor şu anda. Katılım oranı yüzde 85, yüzde 51,5 oyla seçilmiş, seçmenin yüzde 44'ü ile görev yapıyor. Baro başkanlarının meşruiyeti Recep Tayyip Erdoğan'ınkinden fazla." diye konuştu.

Baroların, bu kanun teklifi yasalaşmadan siyasileştiğini de ileri süren Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "İstanbul'da ilk kurulacak baroya üye olmayı ben başlatmak istiyorum.' sözlerini anımsatarak, "Komisyonda siyasileşmedi mi yeni kurulacak baro? İstikameti gösteriyor, 'Biz AK Parti'liler bu baroda olacağız.' diyor. 'Bülent Turan, bir cümle kur, beni haklı çıkar.' deseydim, bu cümle kurulurdu." ifadesini kullandı.

"SARAYIN DEHLİZLERİNDE DEMLENMİŞ İFADELER"

Özgür Özel, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, "Bütün ifadeler, iftiralar, hakaretler, yıllardır sarayın dehlizlerinde demlenmiş ifadelerdir. Ben de kendisinden 15 dakika sonra haberdar oldum bu ifadelerden." sözlerini sarf etti.

MHP lideri Bahçeli'nin "Davul-tokmak metaforundan hareketle sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog üzerinde kuşku uyandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil bir ihtiyaçtır." dediğini aktaran Özel, Erdoğan ile Bahçeli arasında geçmişte "ağza alınmayacak" laflar edildiğini söyledi. Özel, "Dünkü diyaloğa bakınca bugün vardığınız yere insan bir şey söyleyemiyor zaten. Yarın ne yapacağınız belli değil ki." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce düzenlediği bir basın toplantısında, "Devlet Bahçeli iktidara selektör yapıyor." dediğinde kendisine sert tepkiler verildiğini dile getirerek, "MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin iktidara yakınlığı 15 Temmuz'da başlamadı. Bu tamamen yaşadığı savrulmaya bahane uydurmaktır." diye konuştu.

CHP'li Özel, Bahçeli'nin barolara yönelik eleştirilerini de anımsatarak, "Seçmene baro ziyaretinin izahı var ama baron ziyaretinin yok." dedi.

"BAHÇELİ'YE İYİ SEYİRLER"

CHP'li Özel, başka bir gazetecinin, Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayını işaret ederek, "CHP'nin kaynağına ve tarihsel hüviyetine dönerek bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması, Atatürk’ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir." sözlerini anımsatması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP'nin, Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayında sayın Bahçeli'ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız, kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrendik."

Bahçeli'nin "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir." sözlerinin anımsatılması üzerine Özel, "Bizim ne sarı yeleklilerden ne de başkasından beklentimiz yok. CHP olarak biz bunları ilk seçimde alaşağı ediyoruz zaten. 'Sarı yelekliler', 'Denerlerse pişman olurlar'. Bu, Anayasada yazan bir hakkın kullanılmasına karşı bir başka şiddet tehdididir." diye konuştu.

(AA)

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