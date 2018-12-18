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Özgür Özel: CHP'nin Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 23:55 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de son partili Genelkurmay Başkanı, şimdide tek adam rejimindeki Milli Savunma Bakanı'ndan Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de son partili Genelkurmay Başkanı, şimdide tek adam rejimindeki Milli Savunma Bakanı'ndan Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur" dedi.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında çıkan tartışmayla ilgili olarak bugün partisinin genel merkezinden basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ''Eğer bir ülkede demokrasi varsa o ülkede Genelkurmay Başkanı ve onun görevini nasıl yaptığı eleştirilebilir. Kaldı ki bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir gecede partili bir bakanlığa dönüşmüş olan bir Milli Savunma Bakanı'ndan söz ediyoruz. Genelkurmay Başkanı olduğu zaman da üzerindeki üniforma ile aktif siyasete müdahil olmuş, helikopter ile MİT Başkanıyla birlikte siyasi ziyaretler yapmış ve belirlenecek cumhurbaşkanı adayı konusunda Saray'ın talimatıyla gidip adı geçen birisine baskı yapacak kadar ileriye gitmiş birisinin tutumunu eleştirdik.'' diye konuştu.

'YAPMASI ZORUNLU BİR ASKERİ CEZAEVİNİ ZİYARET ETMİŞTİR'

"Dün meclis grubunda yaptığımız eleştiriler ve grubumuzun bir bütün olarak göstermiş olduğu tepkilerin hepsinin arkasındayız'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Geçmişte 'Askeri vesayetle mücadele ediyoruz, askeri vesayetten Türkiye'yi uzaklaştıracağız' diyen AK Parti'nin 'geçmişte genelkurmay başkanlığı yapmış birini nasıl eleştirirsiniz, Milli Savunma Bakanı'na böyle bir süreçte nasıl eleştiri getirirsiniz?' hezeyanlarıyla karşı karşıyayız. Dün akşam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığımız eleştirilerin hiçbirine sağlıklı bir cevap vermemiş, kendisine hiç yapılmamış eleştiriler üzerinden sanki 15 Temmuz akşamı kendisinin takındığı tutum eleştirilmiş gibi kendisinin kahramanlık hikayelerini anlatmaya sığınmıştır. Balyoz davasında tutumuna yapılan eleştirilere hiç bir cevap vermemiş sadece bir askeri cezaevine yaptığı ziyareti sanki balyoz davası sanıkları ile dayanışmış gibi göstermiştir. Oysa ki 3'üncü Kolordu Komutanıyken yapması zorunlu olduğu kendisine bağlı olan bir askeri cezaevini ziyaret etmiştir. Bugün temaslarda bulunduğumuz kendisinin o zamanki çok sayıdaki silah arkadaşı Akar'ın askeri cezaevi dışında hiç bir yere gitmediğini, ne Silivri ne de diğer yerlerdeki askeri cezaevlerine ziyaretlerde bulunmamış, kendilerini sahipsiz bırakmış olduklarını söyledi.''

AK Parti'nin ''CHP, Atatürk ile bağını koparmış'' bir parti sözlerini de eleştiren Özel konuşmasına şöyle devam etti:

''Atatürk'le hiç bir zaman bağ kuramamış bir partiden bahsediyoruz. Genel Başkanının, Diyanet Başkanının ve o zamanki Genelkurmay şimdi ki Milli Savunma bakanlarının, Atatürk düşmanlarına yaptığı ziyaretleri deşifre ediyoruz. Yüzlerine söylüyoruz; ancak o konuda bir şey söyleyemiyorlar. CHP'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti'nin yöneticilerinden ne de son partili genelkurmay başkanı şimdide tek adam rejimindeki Milli Savunma Bakanı'ndan Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur.''

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