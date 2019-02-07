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Özgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '''Ülkede beka sorunu var' diyorlar. Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz.

Özgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '''Ülkede beka sorunu var' diyorlar. Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz. Onu da biz yıktırmayız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Karaman'da Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Son günlerde ülkede beka sorunu olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Özel, ülkede beka sorunu olmadığını söyledi. Özel, şöyle konuştu:
''Son günlerde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. 'Bu seçim beka seçimidir. Bu seçimi kaybedersek ülke beka sorunu yaşar'. İnandırıcılığı olmadığından, siyasetin umut kısmını tükettiğinden söylüyorlar. Çünkü çok umut verdiler, hep kandırdılar. Şimdi korkuyla 'Bize oy vermezseniz beka sorunu var' diyorlar. Biz bunu Karaman'da kayda geçirelim. Bu ülkenin beka sorunu; bir tek adama karşı onun parçaladığı ve 7 düvele istila ettirdiği bir tek adamın yetkilerini almak için, 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıp, kongreler yapıp, hem milli mücadeleyi örgütleyip, hem de 23 Nisan 1920'de ilk meclis kurulduğunda, o meclisten kurtuluş savaşı yönetildiğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulup yetkiler tek adamdan alınıp millete verildiğinde, bu ülkenin beka sorunu bitti. Bunu böyle bileceksiniz.''
Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa, beka sorunun olabileceğini ifade eden Özel, ''Bir beka sorunu varsa, Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa olur. Ülkenin beka sorunu olmasın isteyen Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Bu ülkenin beka sorunu sadece ama sadece Cumhuriyet yıkılırsa var. Onu da sizlere yıktırmayız kardeşim" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Özgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamazÖzgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamazÖzgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamazÖzgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz

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