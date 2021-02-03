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Özgür Özel'den 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

03.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Özgür Özel'den 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifa eden 3 milletvekiliyle ilgili açıklama yaptı. Özel, "Arkadaşlarımız bir milletvekilinin bir genel başkandan talep etmemesi gereken çok ileri talepleri ve bazıları çok şahsi talepleri de dile getirdi" ifadelerini kullandı.

3 milletvekilinin istifa ettiği CHP'de, istifa öncesi vekilleri Kılıçdaroğlu ile görüştüren Özgür Özel son görüşmenin ayrıntılarını Haber Global'e açıkladı.

Özel, "Arkadaşlarımız bir genel başkandan talep edilemeyecek şeyleri talep ettiler" dedi.

"ÇOK ŞAHSİ, İLERİ TALEPLERİ OLDU"

Özel, "Arkadaşlarımız bir genel başkandan talep edilemeyecek, bir milletvekilinin bir genel başkandan talep etmemesi gereken çok ileri talepleri ve bazıları çok şahsi talepleri de dile getirdiler. Biz şunun istifa etmesini istiyoruz, şu il başkanının görevden alınmasını istiyoruz, MYK'da şu üyenin olmasını istemiyoruz gibi, genel başkanın yerine getirmesinin mümkün olmadığı şeyler oldu" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMU

Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Genel Başkanı sözlü ifadeleri aldı, mektubu da dörde katladı ve bana verdi, halen bende duruyor. Arkadaşlarımız yarın sizden bir cevap bekliyoruz dediler. Ben milletvekillerine bir süre verilmesinin doğru olmadığını söyledim" diye konuştu.

"GİDERKEN EVİ YAKMAYA ÇALIŞMAZSINIZ"

Vekillere kırgın olduğunu dile getiren Özel, "Onlarla ilgili tek kırgınlığım şudur. İki kardeş kavga edebilir, evi de terk edebilir ama giderken o evi yakmaya çalışmazsınız" ifadelerini kullandı.

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