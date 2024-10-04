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Özgür Özel'den adaylık açıklaması: "Kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam"

04.10.2024 22:38
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Gelecek seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Özel, "Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Ben kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam. Ben kendi adaylığımı dayatıp en doğru adayın seçilmesine mani olmam. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım." dedi.

Özgür Özel'den adaylık açıklaması: "Kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme süreciyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtlayan Özel, gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIM"

2028’de yapılması planlanan seçimle ilgili konuşan Özel "Ben kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam. Ben kendi adaylığımı dayatıp en doğru adayın seçilmesine mani olmam” dedi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Gelecekteki seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmenin, Erdoğan karşısında ayağa kalktı diye bana kızıp oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek AK Parti’ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım.”
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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