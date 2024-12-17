Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Silkeleyeceğiz" yanıtı! "Deprem bizi bir kere yıktı, Erdoğan'ın Suriye politikası 2 kere yıktı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Özel'in gündeminde başlıca Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Suriyeli sığınmacılar vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel "Asrın felaketinin maliyeti Erdoğan hesabına göre 100 milyar dolar; Suriyelilere harcadığımız para 200 milyar dolar. Deprem bizi bir kere yıktı, Erdoğan'ın Suriye politikası 2 kere yıktı" dedi.

"ERDOĞAN BİR ANDA ÖĞRENMİŞ GİBİ ESAD BİR ANDA ESED OLDU"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'de tüm etnik ve mezhebi grupları temsil edecek demokratik bir rejimi öneriyoruz. Esad'a önerimiz de bu yöndeydi. Erdoğan ne yapıyordu o sıralarda? Esad ile aile tatiline gidiyordu. Sonra bir anda diktatör olmuş gibi bir illüzyon yaratıldı Türkiye'de. Esad hep diktatördü, babası da diktatördü. O hapishaneler yıllardır hep muhaliflerle doluydu. Sonra Erdoğan bir anda öğrenmiş gibi Esad bir anda Esed oldu.

"SIĞINMACILARI ALACAĞIZ DİYE 200 MİLYAR DOLAR PARA KAYBETTİK"

Şimdi Suriyeliler için ülkelerine dönme vakti. Bence onlar da Türkiye'den kökleri güçlü bir demokrasiye sahip olmanın tek adam yönetiminden daha önemli olduğunu öğrenerek dönecekler. Türkiye'nin sorunu hala Türkiye'de yer alan 4 milyonun üzerindeki Suriyelilerdir. Geçici sığınmacı statüsünün Suriye'deki şartlar da gözetilerek artık iptal edilmesi gerekiyor. Sığınmacıları alacağız diye 200 milyar dolar para kaybettik. Kazandık demek için ya para ya toprak kazanırsınız. 283 şehit vereceksin, sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine sebebiyet vereceksin, para kaybedeceksin ve sonra 'ben haklı çıktım'. Çıkmadın. CHP haklı çıktı. Türkiye'de 500 bin hane Suriyeli oturuyor şu anda. Bir ülkede göç dalgasına sebebiyet vermenin ağır maliyetleri olduğunu öğrendik. Maalesef bedelini ödemeye de devam edeceğiz. biz Suriye'den Mustafa Kemal'den bize emanet dış politikanın ne kadar değerli olduğunu, şirket yönetir gibi ülke yönetilmeyeceğini öğrendik.

Geçici sığınmacıların statüsünün belli bir takvim neticesinde sonlandırılması gerekiyor. Bakan diyor ki; Suriyelilerin dışında 2.2 milyon da düzensiz, kaçak göçmen var. Türkiye'de 6.5 milyona yakın kendileri burada olan ve ülkeye yük olan insan yaşıyor.

"DEPREM BİZİ BİR KERE YIKTI, ERDOĞAN'IN SURİYE POLİTİKASI 2 KERE YIKTI"

Türkiye 200 milyar dolar kaybetti hesabına itiraz eden varsa çıksın karşımıza, alnını karışlayayım. Yüz tane 70 milyar demek bu... Emeklilere asgari ücret vermek için gerekli olan paranın 100 katı. Asgari ücreti 30 bin yapalım diyoruz ya. 30 binlik asgari ücret için 250 milyar para lazım. Bu para onun tam 35 katı. Bu para çok büyük bir para. Asrın felaketi dediler ya depreme. Asrın felaketinin maliyeti Erdoğan hesabına göre 100 milyar dolar; Suriyelilere harcadığımız para 200 milyar dolar. Deprem bizi bir kere yıktı, Erdoğan'ın Suriye politikası 2 kere yıktı.

ERDOĞAN'IN "SİLKELEYECEĞİZ" ÇIKIŞINA YANIT

Belediyeleri 'silkeleyin' diyor. Artık bu sığınmacı sorununu belediyelerin de vatandaşın da sırtından silkeleyin, sonra gelin belediyelere. SGK'nın 100 liralık alacağının 10 lirası belediyelerde, bunların içinde de AK Parti, İYİ parti, MHP, DEM Parti herkes var.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır