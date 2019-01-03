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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulundu ve 'Ey Erdoğan, sözünün eriysen, 'AK Parti hükümetleri işçiyi, memuru, emekliyi hiçbir zaman ezdirmedi' diye övünüyorsan, hodri meydan. Memura, memur emeklisine, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun yarısı oranında verilen bu zammı düzelt' dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin, TBMM İçtüzüğü'nün bazı maddelerini iptal ettiğini, özgürlükçü bir yaklaşımla bakması halinde içtüzük değişikliğinin tamamını çöpe atması gerektiğini savunan Özel, "Çok ağır baskı altındalar. Cumhurbaşkanı'nın baskısı altındalar, en ufak farklı kararlarında kendilerinin de bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi ve hakim teminatının ortadan kalkmasından dolayı bir anda Anayasaya Mahkemesindeyken kendilerini demir parmaklıklar arkasında bulabilirler." dedi.

Özel, "sarayın hedefi olmak ile anayasaya uygunluk arasında denetim yapmak zorunda kalan" Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğün 4 maddesini iptal ettiğini söyledi. AK Parti Grubunun Genel Kurulda yoklama istenildiğinde "Çin ordusu" gibi geldiğini, yoklamadan sonra ise "çil yavrusu" gibi dağıldığını öne süren Özel, "Şimdi hadi bakalım 200 kişi gelip orada bulunacaksınız. AKP'ye yaptığı bu anayasa ihlalini, fitil fitil burnundan getirmek boynumuzun borcudur. Her aşamada, her dakika yoklama var, işi gücü, iş takibini, kibri bırakacaklar, millet iradesine saygı gösterecekler. Mahkemenin kararları 'yetmez ama evet'tir, 'korkuyoruz ama evet'tir, 'çok korkuyoruz ama vallahi anayasaya da aykırı' demişlerdir. Karar yetersiz korku dolu. AK Parti kibri bırakacak, hukuka uygun davranacak." diye konuştu.

'KULPUNUZDAN ALIRLAR SİYASETİN RAFINA KOYARLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarına hitap ederken, "Kibrin sonu büyüklenme, onun sonu sınırı aşmaktır. Siyasette insanı gurur ve kibir yıkar." dediğini aktaran Özel, uzun bir süreden sonra Erdoğan'ın bu sözünün altına imza attıklarını belirtti.

Özgür Özel, Erdoğan'ın, kendileri dışında yapılan ittifaka lakap taktığını, bu ittifaka birinin "illet", diğerinin "zillet" diyerek millete lakap taktığını, bunun kibir olduğunu öne sürdü. Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kibrin doruklarında olduğunu iddia eden Özel, "Millet, kendisine lakap takana bir kulp takar, kulpunuzdan alırlar siyasetin rafına koyarlar. 31 Mart'ta başınıza gelecek budur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir, iddiasını ispatlayamayan müfteridir." sözünü çok kullandığını dile getiren Özel, Erdoğan'ın, "Biz sizin terör örgütleriyle nasıl al takke ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ama muhalefetin bu ilişkilerine ihanet desek yeridir." dediğini söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iddianı ispatlayacaksın. İspatlamazsan bir daha bu cümleleri kurmak iftiracılığın dik alasıdır. Ülkenin ana muhalefet partisi olarak sana net olarak söylüyoruz; bunları söylemeye haddin de hakkın da yok. Bu işten seni men ederiz. Aklını başına topla. Bu laflarla ülkeyi daha çok kutuplaştırma. Bu ülkenin kurucu iradesine, yaşı Cumhuriyetten fazla olan bu partiye bu iftiraları atamazsın. AK Parti, hukuka uymadıkça, anayasayı ihlal ettikçe, Meclisi susturmaya çalıştıkça, AK Parti'nin meşruiyetini sorgulamaya, onları rahat rahat uyumamaya zorlayacağız. Erdoğan'ın uykusunu kaçırıyorsak, muhalefet partisinin görevidir. Rahat uyuma kardeşim. Meşruiyetin de sorgulanacak. 31 Mart'ta seçmenden ağır darbe alacaksın."

ENFLASYON RAKAMI

Özel, kanun gereği nisanda toplanması gereken Merkez Bankası Genel Kurulunun 18 Ocak'ta olağanüstü toplanacağını, bankanın elde ettiği karı, avans olarak Hazineye aktaracağını savundu. Özel, ocakta avans olarak verilecek bu paranın, ekonomiyi çevirmek için kullanılması zaruri enstrüman haline geldiğini ifade etti.

Yıllık enflasyonun yüzde 20,3 olarak açıklandığına dikkati çeken Özel, memura ve memur emeklisine yüzde 10,69; işçi ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,19 zam yapılacağını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:

"Enflasyonun yarısı kadar kayıp var. Ey Erdoğan, eğer sözünün eriysen, 'AK Parti hükümetleri işçiyi, memuru, emekliyi hiçbir zaman ezdirmedi' diye övünüyorsan, hodri meydan. Memura, memur emeklisine, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun yarısı oranında verilen bu zammı düzelt bakalım. Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 44,3 zam. Köprüden geçiş garantisi alanlara müjdeler olsun. Kriz gelir, reis zararı giderir. Köprüde yüzde 44 zam verip emekliye yüzde 10 zam veren adamdan, emeklinin ahını almış adam olur." (AA)

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