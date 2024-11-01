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  4. Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! "5 Kasım'a kadar sabredememiş"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! "5 Kasım'a kadar sabredememiş"

01.11.2024 23:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Özel yaptığı açıklamada "Ama 5 Kasım'a (2024) kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok" dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! "5 Kasım'a kadar sabredememiş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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"5 KASIM'A KADAR SABREDEMEMİŞ"

Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu 5 Kasım 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açmamasını Türkiye siyasetinde önemli bir adım olarak düşündüğünü söyleyen Özel, "Ama 5 Kasım'a (2024) kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok.'' diye konuştu.

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"NORMALLEŞME SÜRECİNİN DIŞINA ÇIKARMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORLAR"

Kötü söz duysalar da cevabını vermediklerini, milletin kavga istemediğini ifade eden Özel, AK Partililer tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunulduğunu öne sürerek, "CHP’nin birinci parti olmasının sebebinin siyasetteki yumuşak üslubu olduğunu söylüyorlar. Biz en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimeleri seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve normalleşme sürecinin dışına çıkarmak için adımlar atıyorlar." ifadesine yer verdi.

Özel, CHP grubunun toplantısının çok verimli geçtiğini ve kendisine yönelik eleştirilerin yapıcı olduğunu aktararak, "Bu dönemde CHP grubuna çok önemli bir görev düştü. Hep birlikte bir ve bütün olarak mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dava! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dava!

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP
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