Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! 'Küfeyi sırtlanmaya varız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan Meydanı'nda 'Yurttaş Sesleniyor: Haklarımızı Alacağız Mitingi'ne katıldı. Özel, halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdıklarını belirterek, "Ama birileri, bildiğini okumaya devam ediyor. O Meclis ki gücünü halktan alır, milletten alır. O zaman yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin gerçek zamanıdır. TBMM'de asgari ücret ilanından sonraki oturuma katılmadık, dedik ki 'madem beklentiye yanıt yok, o zaman biz de burada yokuz.' Bugün burası, gerçek bir meclistir. Güçlü demokrasilerde millet kendisiyle ilgili her konuda söz sahibi olmak ister, siyasileri takip eder, tenkit eder, uyarır, gerekirse yetkiyi geri alır. Eğer iktidar asgari ücretliyi yoksulluğa mahkum ediyorsa, dünyanın en fedakar insanları olan, bu millet için, bu devlet için dirsek çürütmüş emeklileri sefalete mahkum ediyorsa, o zaman gerçek meclis burasıdır; meydanlardır, sizlerle birlikte olmaktır" dedi.

"HER ŞEY BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA SIKIŞTI"

Asgari ücret zammının açıklanmasından sonra milyonların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Özel, "Milyonlara söz verdin ama geçinemiyorlar. Geçim yoksa seçim var. Erdoğan Ankara'da, başkentte milyonlar sana boş tencere gösteriyorlar. Milyonlar senden seçim istiyor, sandık istiyorlar. Bu iktidar döneminde bütün kurumlar ve kurallar yerle yeksan oldu. Her şey bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştı. Milyonlarca emekçinin hayatını etkileyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bile mevcut antidemokratik yapısıyla bile dışlandı, emrivakilere zorlandı. Son komisyon toplantısı işçilerden kaçırıldı. Hükümet işverenle bir araya gelip, bir akşam vakti apar topar asgari ücreti, AK Parti'nin grup toplantısına yetiştirdiler. 9 milyon asgari ücretli, maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar, büyük bir hayal kırıklığı ve öfke içindeler. Çünkü 22 bin 104 liralık ücret, asgari ücret değildir; bir sefalet ücretidir. Bu ücreti reddediyoruz. Bu antidemokratik uygulamadan sonra 50 yıldır komisyon masasında oturan işçiler, o masadan bir daha oturmamak üzere kalktılar. Türk-İş masadan tamamen çekildi. DİSK ve Hak-İş de aynı görüşte" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun meşruiyetini yitirdiğini belirten Özel, "Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı ortak bir söylemde bulunan, karşı çıkan, isyan eden 3 konfederasyonu da bugün, buraya verdikleri katkı için ve bundan sonraki onurlu mücadeleleri için tebrik ediyorum. Yürekten mücadelelerinde destek veriyorum. En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir, en cılız kalabalık yalnızlıktan iyidir. Örgütlenin. Hepinizi sendikal mücadeleye, hak aramaya davet ediyorum. İstifaya davet ettiğiniz hükümet, asgari ücreti sendikayla konuşuyor. Oysa sendikalı işçide asgari ücret olmaz. Sendikaları da üretimden gelen güçlerini kullanmaya, bu iktidara bu yılı dar etmeye davet ediyorum" dedi.

"BU KOCA BİR YALAN"

Ocak 2024'te verilen asgari ücretle dana kıymadan 57 kilo alındığını söyleyen Özel, "Bugün verdiği para, 37 kilo dana kıyma alabiliyor. Dana kıymanın kilosu 590 lira. Bunu söylediğimde itiraz eden de oluyor; '650 lira' diyen var, '700 lira' diyen var. Geçen sene 57 kilo dana kıyma, bugün 37 kilo dana kıyma. 'Altın mı yiyorlar?’ diyene, 'Niye altın hesabı yapıyorsun?' diyene çok daha kötü dana kıyma hesabı ortada. Ayrıca Ocak 2024'te 17 bin lira bin 700 simit alırken; bugün verdiği asgari ücret bin 470 tane simit alıyor. Yüzde 77 zamla 30 bin lira önerirken bile utandık, yüzümüz kızardı. Ama Erdoğan 22 bin lirayı layık gördü. İktidar at gözlüğü takmış öyle bakıyor. Sadece zengine bakıyor. Sadece parası olana bakıyor. Garibana, işsize, çalışana, emekliye, öğrenciye hayatı dar ediyor. Bu nedenle de halkın karşısına çıkamıyor. Şam'ı fethetmeyi bırak yurda dön, emeklinin emekçinin fethedebiliyorsan gönlünü fethet. Ama sen o gönülden çoktan düştün. Vatandaşın gözünden çoktan düştün. Artık buraya gel, sandığa gel, karşımıza gel bu millete hesap ver" diye konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik" dediğini söyleyerek, "Hangi enflasyona ezdirmediniz? TÜİK'in enflasyonu dahi yüzde 50, verdiğiniz zam yüzde 30. Diyorlar ki, 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.' Bu koca bir yalan. Koca 2024 yılı boyunca asgari ücrete bir kuruş zam yapmadın, yine yüzde 50 enflasyon yaptın" dedi.

"KÜFEYİ SIRTLANMAYA VARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Muhalefetin sırtında küfe yok' sözlerine cevap veren Özgür Özel, "Doğru. Millet maalesef o onurlu küfeyi taşıma yükünü sana verdi. Ama yapamadın, yapmadın, milleti yük gördün. Onların sorununu çözmedin. Oy alırken onlara gittin, seçimden sonra sırtını döndün. Öyle olunca artık bu milletin senden bir umudu kalmamıştır. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tek başımıza değil bütün muhalefeti hep birlikte kucaklayarak, bu küfeyi sırtlanmaya ve bu sorunu çözmeye, işte bu yüzleri güldürmeye varız. Erdoğan'ı göndermeye, halkın iktidarını kurmaya var mısınız? Var mısınız? Hep beraber başaracağız, söz veriyorum, başaracağız" diye konuştu. 2025 yılının büyük mücadelesinin ilk fişeğinin ateşlendiğini de belirten Özel, "Bundan sonra asla yalnız yürümeyeceğiz, her zaman evden çıkarken bir komşuyu, işçi servisinde bir emekçiyi, sendikada bir yoldaşı, kahvede bir arkadaşı, tarlada bir komşuyu ikna edeceğiz. Gelirken onlarla birlikte geleceğiz. Sel olup akacağız, bu haksız rejimi değiştireceğiz, mutlaka sandığı getireceğiz, mutlaka bu iktidarı göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA