Özgür Özel'den dikkat çeken 'ayağa kalma' açıklaması: Bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık

Bugün tüm kamuoyunun gözleri Ankara'daydı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye çıkacağı sırada CHP sıralarının nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından saatler önce kulislerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li vekillere ayağa kalkma talimatı verdiği konuşulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından beklenen oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığı sırada CHP grubu da ayağa kalktı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, gelecek seneyi işaret ederek dikkat çeken bir açıklamaya yer verdi.
Özel yaptığı açıklamada, "Seneye bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Seneye veya ondan sonraki seneye de ümit ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'li bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecek" dedi.