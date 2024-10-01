Özgür Özel'den dikkat çeken 'ayağa kalma' açıklaması: Bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık

Bugün tüm kamuoyunun gözleri Ankara'daydı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak için kürsüye çıkacağı sırada CHP sıralarının nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

CHP GRUBU AYAĞA KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından saatler önce kulislerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li vekillere ayağa kalkma talimatı verdiği konuşulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından beklenen oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığı sırada CHP grubu da ayağa kalktı.

ÖZEL GELECEK SENEYİ İŞARET ETTİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, gelecek seneyi işaret ederek dikkat çeken bir açıklamaya yer verdi.

"BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILMAMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Özel yaptığı açıklamada, "Seneye bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Seneye veya ondan sonraki seneye de ümit ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'li bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecek" dedi.