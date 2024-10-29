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Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış: ‘Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz’

29.10.2024 13:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da gerçekleştirdikleri halk buluşmasında Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan ile ilgili çıkışı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel açıklamasında "Sözde bir kişinin umut hakkı için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var" diyerek "Biz şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz" şeklinde konuştu.

Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış: ‘Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara’da 1. Meclis önünde gerçekleşen halk buluşmasında konuştu. Özel, “Birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor.” dedi. Kişisel çıkar uğruna adımlar atılması halinde yeni anayasa sürecine destek vermeyeceklerini vurgulayan Özel, “Biz şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz.” şeklinde konuştu.

Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden CHP lideri Özel, “Bir kişinin geleceği için, sözde bir kişinin umut hakkı için, bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı milletin sesini yükseltmeye ve demokrasiye, kardeşliğe, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var.” dedi.

"TARİHİ BİR KAVŞAKTAYIZ"

"Korkuyu örgütleyenler terör örgütleri ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeye istikamet belirlemek isteyenler var" diyen Özel, konuşmasında sık sık "tarihi ve yeni bir kavşaktayız" vurgusu yaptı.

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Ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatının Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyen Özel, “İlk yılki inanç ve kararlılıkla 101’inci yılda hep birlikteyiz.” diye konuştu.

“ÜLKENİN MÜŞTEREK MENFAATLERİNİ KORUMAK DURUMDAYIZ”

“Birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor.” diyen Özel, “İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız.” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MESAJI: BİZ ORADA YOKUZ

Kişisel çıkarlar uğruna adım atılması halinde, anayasa değişikliği sürecine destek vermeyeceklerini vurgulayan CHP lideri, “Biz bölünmeye karşıyız. Biz kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının, gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz.” dedi.

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Özel şöyle devam etti:

“Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe hiç yaramaz. Biz Türkiye’de kavgayı yoksullar adına, işsizler adına, gençler adına, emekliler adına vermeye varız. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz.”

“ÇAĞRIMA YANIT ALAMADIM”

Beştepe'deki Saray'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim resepsiyona katılmayacağını belirten Özel, "Bütün itirazlara rağmen Atatürk Orman Çifliğine yapılmış, o sarayda bir cumhuriyet kutlaması yerine Atatürk'ün evinde Çankaya köşkünde hiçbir partiyi ayırmadan gelin cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım, bu çağrıma maalesef olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz burdayız. Saray orda Çankaya Köşkü burada” diye konuştu.

BEŞTEPE'DEKİ 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim dolayısıyla Beştepe'de düzenlenecek resepsiyona katılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılmayacağını bildiren Özel, Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlattı. CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Lideri Özel de yürüyüşe katıldı.

AKŞAM MANİSA'DA OLACAK

Özel’in yürüyüşün ardından memleketi Manisa’ya giderek 101’inci yıl kutlamalarına Manisa’da devam etmesi bekleniyor. Özel, saat 20.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katılacak.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Özgür Özel CHP
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