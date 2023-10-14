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Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: 'Size gizli protokoller vadetmiyorum...'

14.10.2023 17:05 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel, 'partilerinin değiştiğini' göstermezlerse 31 Mart 2024'teki yerel seçimde kendilerini çok iyi bir tablonun beklemediğini belirtti. Özel, gizli protokolleri de eleştirdi.

Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: 'Size gizli protokoller vadetmiyorum...'

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partilerinin değiştiğini, gençleştiğini, eski hataları tekrarlamayacağını göstermek zorunda olduğunu aksi taktirde yerel seçimlerde kendilerini çok iyi bir tablonun beklemediğini belirtti.

Denizli programı kapsamında Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde partisinin İl Başkanı Ali Osman Horzum ve partililerle bir araya geledi. Horzum, Denizli örgütünün kurultayda Özgür Özel’i destekleyeceğini belirterek, 14 kurultay delegesinin Özel’i genel başkanlığa aday gösterdiği başvurularını Özel’e teslim etti. Özel ise burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin 81 ilini ziyaret etmeye çalıştığını, kendisini coşkuyla kucaklayan partililere teşekkür ettiğini söyledi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Özel, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde daha önce yapamadıklarını yapmak için yola çıktığını ifade etti.

Genç, dinamik, gayretli ve yolunu örgütle birlikte belirlemiş kadroların önünü açmak durumunda olduklarına işaret eden Özel, "Ben size mucizevi transferler vadetmiyorum. Ben size bizim akıl edemediklerimizi akıl edeceğini sandığımız, kerameti kendinden menkul danışmanlar vadetmiyorum. Ben size kimsenin bilmediği birtakım hesaplar, kitaplar vadetmiyorum. Ben size gizli protokoller vadetmiyorum. Ben, size kulak verecek, sokağa önem verecek, siyaseti olması gerektiği yerden, soldan kuracak, halkın gözünün içine bakacak, koşacak, terleyecek, icabında gelip Denizli'de yatacak, geldiğinde il binasına gelip il başkanının bir çayını içmeden kanaat önderleri toplantısına gitmeyecek, örgütüyle birlikte kazanacak bir genel başkan vadediyorum." dedi.

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Partideki değişimin Türkiye için de umut olacağını savunan Özel, kendisine partide değişim yapmak için yerel seçim sonrasında harekete geçmesini önerenlerin olduğunu, bu kişilerin mağlubiyeti, başarısızlığı şimdiden kabul edenler olduğunu söyledi.

Son seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından partiden "sessizce çıkıp gidenlerin, karanlık sokakta kaybolanların" bulunduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"O karanlık sokakta gidenlerin peşinden koşmazsak, 'bak bizim evde bir değişiklik var' demezsek, 'biz gençleştik, biz değiştik, hataları yapmayacağız, bir daha sana yenilgi yaşatmayacağız' demezsek 31 Mart'taki seçimde bizi çok iyi bir tablo beklemiyor. Ama eğer biz büyük bir değişimi, bir inancı, bugün bu salondaki büyük coşkuyu kurultaya, 81 ile taşıyabilirsek, 'CHP'de bir şeyler değişiyor, kadrolar, anlayış değişiyor, bu CHP bu işi başaracak' dedirtebilirsek o zaman 31 Mart'ta örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü, bu örgüt artık kaybetmek istemiyor." (AA)

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Özgür Özel CHP

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