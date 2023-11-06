Özgür Özel'den dikkat çeken İmamoğlu yorumu! 'Hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapar'

CHP'de kurultay maratonu geride bırakıldı. CHP'nin yeni Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk ziyaret İBB Başkanı Ekram İmamoğlu tarafından gerçekleşti. Görüşme sonrası iki isim kameralar karşısında açıklama yaptı.

EKREM İMAMOĞLU: 'KURULTAY SONRASI GÖREVİMİ BİTİRDİM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları ifade etti:

"Kurultay'da başkanlık yaptım onurluyum. Kurultay da çok seviyeli geçti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum yakın zamanda kendisine de teşekkür ziyareti yapacağım. Sayın genel başkanımız Özel'i ziyaret ettim, Kurultay sonrası görevimi bitirdim. Şimdi İstanbul'a döneceğim. Umarım bu sonuç milletimize hayırlı olur.

"HANGİ İŞİN UCUNDAN TUTSA DÖRT DÖRTLÜK YAPAR"

Özgür Özel ise "Ekrem Başkan ile aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Bu aramızdaki hukuk CHP'yi iktidara taşıyacak. Ekrem Başkan, hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapar ve başarıyla sonuçlandırır. Kurultayı çok başarılı bir şekilde yönetti." dedi.





