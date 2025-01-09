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  4. Özgür Özel'den dikkat çeken mesaj! Saat verip duyurdu: Büyük sürpriz yapacağız

Özgür Özel'den dikkat çeken mesaj! Saat verip duyurdu: Büyük sürpriz yapacağız

09.01.2025 12:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de dikkat çeken mesajlar verdi. Bugün saat 15.00'te Mersin'de büyük bir açılış törenine katılacağını belirterek, "Oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak" dedi.

Özgür Özel'den dikkat çeken mesaj! Saat verip duyurdu: Büyük sürpriz yapacağız

CHP Genel Başkanı Özel, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yaptığı açıklamada 31 Mart seçimlerinde Mersin'de çok büyük başarı elde edildiğini söyledi. Mersin'de tüm sosyolojilerden, tüm mezheplerden, tüm inançlardan, Türkiye'nin dört bir yanından birbiriyle yan yana, birbiriyle iç içe, çatışmadan, birbirinin kültürüne karışmadan omuz omuza duran insanların 'Mersin ittifakı'nı kurduklarını belirten Özel, "Mersin'in güzelliklerine sahip çıkmak için hepsi kirli bir anlayışın, çetelerin yağmalamalarına imkan vermemek için, Mersin sokaklarında huzur dolaşsın, çeteler dolaşmasın diye, Mersin kıyıları halkın olsun, rantın olmasın diye ve hiç şüphesiz vasiyeti tutarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' vasiyetine sahip çıkarak Mersin'e sahip çıkan büyük Mersin ittifakını saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

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ÖZEL SAAT VERİP DUYURDU: TÜRKİYE'YE YENİ BİR MESAJIMIZ, BİR BAŞLANGICIMIZ OLACAK

Bu büyük Mersin ittifakının kurucusu ve mimarının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

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"Bu seçimler yaklaşırken aday belirleme tartışmaları vardı ama bazı yerlerde yoktu. 'Mersin'de kimi aday gösterelim?' diye düşünmeye gerek yoktu. Mersin, seçeceğini kendi seçmişti zaten çoktan. Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. 2 Ocak günü kendi memleketimde, Manisa'da yılın ilk mitingini, ilk toplantısını yapmıştık. Ardından Ardahan'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, dün Konya'nın Cihanbeyli'sinde, Ereğli'sinde halkımızla buluştuk. Bugün Mersin'de ziyaretlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00'te Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin Özgür Özel CHP
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