HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, yarını işaret etti

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, yarını işaret etti

06.04.2024 22:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da mazbatayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin YSK'ya başvuru yapmıştı. CHP'den Hatay'da alınan karara ilişkin yeni bir hamle daha geldi. Özel, sosyal medya hesabından bu karara karşı yarın YSK'nın önünde olacağını açıkladı. Özgür Özel, "Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, yarını işaret etti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'nin önde tamamladığı Hatay seçimlerinde tutanak hatalarının düzeltilmesiyle oy farkı 2 bin 569'a geriledi.

Hatay'da oy sayımı sürüyor, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Seçimlerin kritik illerinden olan Hatay'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazlara ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti.

CHP lider Özgür Özel, x hesabından yaptığı paylaşımda Hatay çağrısında bulundu.

Özel saat verip şu açıklamayı yaptı;

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.
Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.
Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.
Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

CHP'DEN ÜST DÜZEY ATAMALARLA İLGİLİ YAZI!

Öte yandan CHP'den belediye başkanlarına üst düzey atamalarla ilgili yazı gönderildi.

CHP, belediye başkanlarına gönderdiği yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçilen belediye başkanlarına yazı gönderildi. Yazıda, yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan ötürü belediye başkanları tebrik edildi.

Yönetilecek belediyelerde, performans değerlendirmesi, başarı karnesi çıkarma ve belediye faaliyetlerini belli bir standardın üzerinde tutmak için merkezi bir sistem hayata geçirileceği belirtilen yazıda, parti tarafından yeni bir bilgilendirme yazısı paylaşılana kadar, hiçbir anket ve araştırma şirketiyle anlaşma yapılmaması, bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirilmemesinin önem taşıdığı belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Döğücü'nden açıklama geldiŞeyma Döğücü'nden açıklama geldi
AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'
İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'
Anahtar Kelimeler:
Hatay Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Sancaktepe Belediyesi ile ilgili sözleri gündem oldu: 'Jakuzi yaptırmışlar'

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.