Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Saat verip duyurdu, yarını işaret etti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'nin önde tamamladığı Hatay seçimlerinde tutanak hatalarının düzeltilmesiyle oy farkı 2 bin 569'a geriledi.

Hatay'da oy sayımı sürüyor, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Seçimlerin kritik illerinden olan Hatay'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazlara ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti.

CHP lider Özgür Özel, x hesabından yaptığı paylaşımda Hatay çağrısında bulundu.

Özel saat verip şu açıklamayı yaptı;

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.

Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

CHP'DEN ÜST DÜZEY ATAMALARLA İLGİLİ YAZI!

Öte yandan CHP'den belediye başkanlarına üst düzey atamalarla ilgili yazı gönderildi.

CHP, belediye başkanlarına gönderdiği yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçilen belediye başkanlarına yazı gönderildi. Yazıda, yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan ötürü belediye başkanları tebrik edildi.

Yönetilecek belediyelerde, performans değerlendirmesi, başarı karnesi çıkarma ve belediye faaliyetlerini belli bir standardın üzerinde tutmak için merkezi bir sistem hayata geçirileceği belirtilen yazıda, parti tarafından yeni bir bilgilendirme yazısı paylaşılana kadar, hiçbir anket ve araştırma şirketiyle anlaşma yapılmaması, bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirilmemesinin önem taşıdığı belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





