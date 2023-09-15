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  4. Özgür Özel'den istifa sorusuna yanıt geldi! Kurultay için tarih verdi

Özgür Özel'den istifa sorusuna yanıt geldi! Kurultay için tarih verdi

15.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak CHP Genel Başkanlığına adaylığını ortaya koyacak olan Özgür Özel'den merakla beklenen açıklamasına saatler kala önemli mesajlar geldi. İstifa sorusuna yanıt veren Özel, kurultay için de tarih verdi.

Özgür Özel'den istifa sorusuna yanıt geldi! Kurultay için tarih verdi

CHP'de bugün 2 isim birden genel başkanlığa adaylığını açıklayacak. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmalarında adı geçen ve gizli Zoom toplantısıyla da gündeme gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra eski CHP PM üyesi Örsan Öymen de Kılıçdaroğlu'na rakip olacak. Adaylardan Özgür Özel merak edilen sorulara yanıt verdi.

İSTİFA MESAJI

Basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamada bulunan Özgür Özel, adaylığını açıklarken CHP Grup Başkanı görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini belirtti.

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan Özel, genel başkanlık oylamasının yapılacağı kurultay için de tarih vererek "5 Kasım partimiz için, hepimiz için uygundur" dedi.

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Özgür Özel

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