HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: 'Paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız'

Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: 'Paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız'

13.07.2024 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ile başsağlığı mesajı yayımladı. "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor" diyen Özel paylaşımında, sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Özgür Özel'den İzmir'deki acı olayla ilgili paylaşım: 'Paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız'

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir'de dün yaşanan sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Özel "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor. İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız." dedi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
Çiftlikte dehşet! Akrabasıyla birlikte katliam yaptı! Atları zehirledi, eşeği kestiÇiftlikte dehşet! Akrabasıyla birlikte katliam yaptı! Atları zehirledi, eşeği kesti
Anahtar Kelimeler:
İzmir Özgür Özel CHP elektrik
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!

İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!

Maliye'nin IBAN avı başladı

Maliye'nin IBAN avı başladı

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

Yasemin'i öldürüp üzerine moloz dökmüşler!

Yasemin'i öldürüp üzerine moloz dökmüşler!

Çiftlikte dehşet! Akrabasıyla birlikte katliam yaptı! Atları zehirledi, eşeği kesti

Çiftlikte dehşet! Akrabasıyla birlikte katliam yaptı! Atları zehirledi, eşeği kesti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.