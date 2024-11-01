Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Sine-i Millet' yanıtı! Çok sert çıktı: "Şimdi yeni bir oyun var"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı ilk açıklamada Sine-i Millet çağrısı yaptı.

KILIÇDROĞLU: "SARAY VE KULLANIŞLI APARATLARI..."

Kılçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'SİNE-İ MİLLET' ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün kayyuma karşı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı mitingde Sine-i Millet çağrısına yanıt verdi.

CHP Lideri Özel, bu çağrının erken seçim yerine ara seçim yaratabileceğini yani sadece istifa edenlerin yerine seçim olabileceğini anlattı.

"ŞİMDİ YENİ BİR OYUN VAR"

Özel şöyle konuştu:

"Şimdi yeni bir oyun var. Yeni bir oyun. Anayasayı değiştirmenin, anayasayı değiştirmenin yeni bir oyununu bulmuşlar. Birtakım hesaplardan, sosyal medya hesaplarından hep birlikte şöyle yazıyorlar, şöyle yazıyorlar.

'Demokrat Parti, CHP, muhalefet Meclis'ten çekilsin. Sinei-i millete dönün, erken seçim yapılsın.' Bakın ben size hesabı söyleyeyim. Tut ki 130 vekil, sadece biz, ya da toplam 200 vekil, Sinei-i millete dedik. Sinei-i millete erken seçim doğurmuyor.Sinei-i millete ara seçim doğuruyor. Ara seçim, 90 gün sonraki ilk pazar. Sen çekilmişsin, bir daha girmiyorsun. AK Parti ile MHP giriyor. O 200 milletvekilinin 100'ünü alıyor ya da 130 milletvekilinin 80'ini alıyor. Mevcut 320'nin üstüne ekliyor. 400 vekili alıyor, ne sana, ne bana, ne başkasına ihtiyacı olmadan anayasayı değiştiriyor, canı ne istiyorsa onu yapıyor.

Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum. Sinei-i millete demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçimdir, AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır, bu tuzağa kimse kapılmasın. Ama biz, ama biz, ama biz erken seçim için ne gerekiyorsa onu yaptırmaya, sesimizi yükseltmeye hep beraber mecburuz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak sizlere söz veriyorum ki, tüm kurumlarımın ve tüm örgütümüzün gücüyle. Örneğin yarın (1 Kasım) sabahleyin grup toplantımızı Ahmet Özer'i ziyaretimin hemen sonrasında Silivri Cezaevi'nin önünde yapıyorum.

BENZER ŞEYLERİ KILIÇDAROĞLU DA SÖYLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu da 2021'de Sine-i Millet çağrısını reddetmişti. Bu çağrının erken seçimi getirmeyeceğini Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na şöyle açıklamıştı:

"Sine-i Millete döner, 135 milletvekilimiz ile istifa edersek, anayasanın 84/1 maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifaların kabul edilmesi gerekiyor. AKP ve MHP'nin bu istifaları kabul etmesi lazım, ister ederler, ister etmezler böyle bir durum ortaya çıkacak.

İkincisi; ara seçim oldu, 135 milletvekilimiz yeniden seçilip Meclis'e geldi. Ne değişecek?

Üçüncüsü; İktidar tüm olanakları ile bu illerde seçime girecek, diğer partiler de Meclis'e girmek için çaba gösterecek ki 135'ten daha az milletvekili çıkarma olasılığı da olabilir. Sonuç olarak anayasaya göre milletvekillerinin boşaldığı yerlerde ara seçim yapılacağına göre CHP'nin Sine-i Millet kararı erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasını sağlamaz."