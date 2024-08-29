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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.08.2024 13:42
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CHP lideri Özgür Özel'den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili hazırlanan iddianameye çok sert tepki geldi. Özel, "Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan." sözleriyle meydan okudu.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hapsi istenen ve siyasi yasak talep edilen partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." açıklamasını yaptı.

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"DİLRUBA'NIN SERBEST BIRAKILACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Özel, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel Cezaevlerinin önünde haksızlık tutuklamalara karşı açıklamalar Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil. Dilruba'nın tutukluluğu tamamen hukuksuz. Bir mikrofona söylenen sözler sanki sizin iktidarınızı yıkacak gibi tutuklama kampanyaları başlatmak tamamen yönetimdeki acziyetinden başka bir şey değil. Duruşmada serbest bırakılacağını ümit ediyoruz. Türkiye'nin suni gündemlerden çıkması lazım." diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen ifadeye ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı;

-Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız için Kılıçdaroğlu için iddianame hazırlanmış.

Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan suç duyurusu MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden ve milletin gözünden düşmüş olmanın, suç örgütüyle anılıyor olmanın kusurunu örtmek için yaptıkları bir kurgudur. Kılıçdaroğlu hakkında yazılan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez.

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"HAPSE Mİ ATACAKSINIZ?"

-Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanının cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım.

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Özgür Özel
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