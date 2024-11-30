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  4. Özgür Özel'den seçim anketi açıklaması! "Yüzde 8,5 artış var!" diyerek duyurdu: CHP'li başkanların son oy oranı yüzde 46"

Özgür Özel'den seçim anketi açıklaması! "Yüzde 8,5 artış var!" diyerek duyurdu: CHP'li başkanların son oy oranı yüzde 46"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.11.2024 15:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir seçim anketi açıklaması geldi. Ankara'da düzenlenen partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapan CHP lideri Özel, iddialı sözler sarf etti. Son yerel seçimlerden bu yana partisinin belediye başkanlarının oy oranında yüzde 8,5'lik bir artış olduğunu söyleyen Özel, "Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır." diye konuştu.

Özgür Özel'den seçim anketi açıklaması! "Yüzde 8,5 artış var!" diyerek duyurdu: CHP'li başkanların son oy oranı yüzde 46"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından, belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini belirten CHP lideri Özgür Özel, iddialı ifadeler kullandı. Anket sonuçlarında büyük bir artışı gözlemlediklerini belirten Özel, şunları söyledi;

"OY ORANIMIZ YÜZDE 38'DEN 46'YA YÜKSELDİ"

"Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır"

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"ANKETLERİ GÖRDÜLER VE İKİ ŞEYE KALKIŞTILAR"

Anket sonuçlarının iktidar tarafından da görüldüğünü belirten Özel, şunları söyledi:

"İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını gördüler. Bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP'yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek...Buna gerçekten emek verdiler, troll verdiler, bütçe ayırdılar.

İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırma, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeceliğin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek."

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"ERDOĞAN KAYBETMEYİ ASLA ÖĞRENEMEDİ"

İktidarın belediyelere yönelik engellemelerini eleştiren Özel, "Sayın Erdoğan kaybetmeyi, kaybettiğinde hazmetmeyi asla öğrenmedi, öğrenemiyor. Ama şuna emin olsun ki; böyle küçük sınavlarla öğrenemiyorsa sınavın büyüğü gelecek. O nasıl kaybediyormuş millet ona ilk seçimde gösterecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Bir hesap soracaksanız Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satanlardan ya da kendi ifadenenizle İstanbul'a ihanet edenlerden sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız biz soracağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP anket
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