Özgür Özel'den ses getirecek 'Esad' çıkışı: "Erdoğan isterse görüşmeye ben de gelirim"

"Esad ile görüşeceğim" dedim. Erdoğan Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm, niye görüşmeyeyim. Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki "gelin birlikte konuşalım" ben varım.