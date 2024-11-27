HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'den ses getirecek 'Esad' çıkışı: "Erdoğan isterse görüşmeye ben de gelirim"

Özgür Özel'den ses getirecek 'Esad' çıkışı: "Erdoğan isterse görüşmeye ben de gelirim"

27.11.2024 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hakkında konuşurken Türkiye-Suriye ilişkilerini yoluna koyma umudu olduğunu ifade etmişti. CHP lideri Özgür Özel'den de konuyla ilgili çağrı geldi. Özel, "Suriye güvenli hale gelecek ise Esad'la görüşürüm, niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye" dedi.

Özgür Özel'den ses getirecek 'Esad' çıkışı: "Erdoğan isterse görüşmeye ben de gelirim"

CHP lideri Özgür Özel Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşşar Esad'ın görüşmesi durumunda görüşmeye kendisinin de katılabileceğini belirten Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de yüklendi. Özel, "Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk. 2 yıl daha traktörün sahibiyle, cipin sahibinden aynı vergiyi alacağım diyor. Garibanın yakasını bırakmalı. Vergide adalet sağlanmalı" dedi.

"İLK 6 AY BELEDİYELER ALDIKLARI OYLARIN HAKKINI VERDİ, OYLAR ARTIYOR"

Özel'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kömür dağıtıyorlar derdik. İhtiyaç varsa dağıtılacak dedik. Ama incitmeden, partizanlık yapmadan yapılması gerek diyorduk. Bunu yapacak bir imkan bulduk. Vatandaşlara gönlüne dokunan işler markalaştı. Doğru işler milletten teveccüh gördü. İlk 6 ay belediyeler aldıkları oyların hakkını verdi. Oylar artıyor.

  • Vergiyle ilgili kararı kanunla getirmeleri gerekir. Bugün şimdiye kadar belediyelerin bütün paralarını kesiyorlar. Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapılacak. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler.

  • Teğmenler ihraç edilecek gibi görünüyor.

  • Sıkıştı mı "LBGT", sıkıştı mı "Terörist çalıştırıyorlar." Bunlar çaresizliğin, rekabet edememenin sonucu.

  • Seçim ne zaman olsa hazırız. Derhal seçim istiyoruz.

  • Çayırhan'daki direnişi destekliyoruz. Altın yumurtlayan tavuğu kesmesinler diye sonuna kadar destekleyeceğiz.

Ekran görüntüsü 2024-11-27 114035

"MEHMET ŞİMŞEK GARİBANIN YAKASINI BIRAKMALI"

  • Mehmet Şimşek 2 yıl daha var demiş. Ama bıçak kemiğe dayandı. Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk. 2 yıl daha traktörün sahibiyle, cipin sahibinden aynı vergiyi alacağım diyor. Garibanın yakasını bırakmalı. Vergide adalet sağlanmalı.

  • Vize sorununu kökünden halledeceğiz. Bütün Avrupa'da kimlik kartıyla dolaşacak.

"ERDOĞAN İSTERSE ESAD İLE GÖRÜŞMEYE BEN DE GELİRİM"

  • "Esad ile görüşeceğim" dedim. Erdoğan Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm, niye görüşmeyeyim. Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki "gelin birlikte konuşalım" ben varım.

  • "AKP'li belediyelerin borçlarını ödeyin" diyorlar bize. "Ödeyelim, yapılandırın" diyoruz. Yok, "Bir seferde ödeyin" diyorlar. Yemeği AKP yedi, hesabı CHP ödüyor. Birikmiş devasa borçlardan CHP sorumlu değil.

  • İktidara CHP'nin geleceğini gördüler, her şeyi deniyorlar.

  • Erdoğan emekliye, öğretmene 15 çeyrek kaybettirdi. Gündemi bilerek değiştiriyorlar. Yusuf Tekin'in tuzağına düşmeyiz. Halkın derdi Yusuf Tekin değil, ekonomi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.