Özgür Özel'den ses getirecek 'Esad' çıkışı: "Erdoğan isterse görüşmeye ben de gelirim"

CHP lideri Özgür Özel Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşşar Esad'ın görüşmesi durumunda görüşmeye kendisinin de katılabileceğini belirten Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de yüklendi. Özel, "Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk. 2 yıl daha traktörün sahibiyle, cipin sahibinden aynı vergiyi alacağım diyor. Garibanın yakasını bırakmalı. Vergide adalet sağlanmalı" dedi.
Özel'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kömür dağıtıyorlar derdik. İhtiyaç varsa dağıtılacak dedik. Ama incitmeden, partizanlık yapmadan yapılması gerek diyorduk. Bunu yapacak bir imkan bulduk. Vatandaşlara gönlüne dokunan işler markalaştı. Doğru işler milletten teveccüh gördü. İlk 6 ay belediyeler aldıkları oyların hakkını verdi. Oylar artıyor.
Vergiyle ilgili kararı kanunla getirmeleri gerekir. Bugün şimdiye kadar belediyelerin bütün paralarını kesiyorlar. Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapılacak. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler.
Teğmenler ihraç edilecek gibi görünüyor.
Sıkıştı mı "LBGT", sıkıştı mı "Terörist çalıştırıyorlar." Bunlar çaresizliğin, rekabet edememenin sonucu.
Seçim ne zaman olsa hazırız. Derhal seçim istiyoruz.
Mehmet Şimşek 2 yıl daha var demiş. Ama bıçak kemiğe dayandı. Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk. 2 yıl daha traktörün sahibiyle, cipin sahibinden aynı vergiyi alacağım diyor. Garibanın yakasını bırakmalı. Vergide adalet sağlanmalı.
"Esad ile görüşeceğim" dedim. Erdoğan Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm, niye görüşmeyeyim. Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki "gelin birlikte konuşalım" ben varım.
"AKP'li belediyelerin borçlarını ödeyin" diyorlar bize. "Ödeyelim, yapılandırın" diyoruz. Yok, "Bir seferde ödeyin" diyorlar. Yemeği AKP yedi, hesabı CHP ödüyor. Birikmiş devasa borçlardan CHP sorumlu değil.
İktidara CHP'nin geleceğini gördüler, her şeyi deniyorlar.