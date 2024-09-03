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Özgür Özel'den ses getiren 'erken seçim' çıkışı! Tarih vererek duyurdu: "Korkmuyoruz! Erdoğan aday olsun"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.09.2024 12:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken 'erken seçim' çıkışı geldi. Erken seçim için tarih de veren CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı. Seçimlerin yenilenmesi takdirde Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyleyen Özel, "Kimsenden korkumuz yok. Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" diye konuştu. Özel'in "Merak eden varsa bir duble rakı içtim" sözleri de dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel'in 'erken seçim' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri gündem yarattı.

ÖZEL: "ERDOĞAN'IN ADAY OLMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olduğu bir erken seçimden çekinmediklerini söyleyen CHP lideri Özel, "Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" dedi.

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Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"SEÇİMLERİ YENİLEYECEĞİZ"

Erdoğan'ın görev süresinin tam ortasında bir şey konuşacağız. Bugün Türkiye'de seçimlerin olmasının iki yolu var. Meclis 360 milletvekili ile seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var. Görev süresi beş yıl. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

2026'nın baharında ya da gelecek yıl kasımda sandığa koyalım. Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım.

Parlamenter sisteme döneceğiz.

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"ANAYASA'YA TAM UYULMASI GEREKİR"

Toplumsal mutabakat metni, toplumsal mutabakatla olur. Türkiye'nin bir mutabakata ihtiyacı var. Türkiye'nin yüzde 70'i yönetim sisteminden memnun değil. Bugün Türkiye'de insanların ne istediğini sorun, kimse anayasa yazmaz. Ama Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Bence var. Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz. Ama Erdoğan, yeni bir Anayasa'nın yapılmasının koşullarının ortadan kaldırdı. Önce mevcut Anayasa'ya tam uyulması gerekir. Bu çok kolay bir laf. Ancak Erdoğan için çok zor.

"İNSANLARIN CEBİNDEN PARA ÇALIYORLAR"

Geçen seneden bugüne fiyatlar yüzde 90 mı arttı, yüzde 50 mi arttı? Bu arada 40 ne oluyor? Bu aradaki 40 emeklilerin çalınan para. Türkiye'nin üzerinde durması gereken konu bu. İnsanların bu yöntemle para çalıyorlar.

"Yalnız hissediyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Özel, partili kurmaylarıyla çok yakın olduğunu, özel hayatına da olduğu gibi devam ettiğini belirtti.

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En son yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını söyleyen Özel, başına gelen ve rahatsız olduğu bir olayı açıkladı.

İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

"MERAK EDEN VARSA BİR DUBLE DE RAKI İÇTİM"

Kutlamada bir duble rakı içtiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye.

Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok.

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"İÇENE DE İÇMEYENE DE SAYGI DUYARIM"

Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım."

Özel'in kutlamaya katıldığı gece, kutlamanın yapıldığı mekanın sosyal medya hesabından da Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in fotoğrafı paylaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP erken seçim
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