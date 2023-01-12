Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! İsim vererek açıkladığı sırada İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak, bir büyük dosya... Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak" demişti.

CHP'li Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

'TROL ORDUSU' VE İHALE İDDİASI

Kameraların karşısına geçen Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği Emin Şen'in sahibi olduğu bir sosyal medya şirketi üzerinden, sosyal medya yönetimi için çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını iddia etti. Özel, 'Emin Şen liderliğinde 8 bin kişilik bir troll ordusunun Soylu için çalıştığını' öne sürerek. Şen'in bakanlık çalışanlarına 'trollük' eğitimleri verdiği iddiasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E JET YANIT

Özgür Özel, açıklamalarına devam ettiği sırasında Bakanlık'tan ise açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "CHP Milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



