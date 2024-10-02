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  4. Özgür Özel’den tartışma yaratacak bir görüntü daha! Bu kez de kendisine demediğini bırakmayan Emin Pazarcı ile tokalaştı

Özgür Özel’den tartışma yaratacak bir görüntü daha! Bu kez de kendisine demediğini bırakmayan Emin Pazarcı ile tokalaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 09:06
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CHP lideri Özgür Özel'in Meclis resepsiyonundaki bir görüntüsü yine gündem oldu. Devlet Bahçeli ile bir araya gelmeden saniyeler önce Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile tokalaşıp konuştuğu görülen Özel'in bu görüntüsü tartışma yarattı. Sebebi ise Pazarcı'nın daha önce Özel için kullandığı sert ifadeler... Özel daha önce Taha Hüseyin Karagöz ile de görüştüğü için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zaman zaman tokalaşan zaman zaman konuşan Özel'in bir isimle aynı karede olması ise tartışma yarattı.

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O isim Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı. Pazarcı hem katıldığı televizyon programlarında hem yazılarında hem de sosyal medya paylaşımlarında Özgür Özel'e demediğini bırakmayan bir gazeteci.

'ÖZGÜR ÖZEL TERÖRE SELAM ÇAKIYOR' DEMİŞTİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yaptığı açıklamalarda Özgür Özel’i terör örgütü PKK’ya selam göndermekle ve terörist eli öpmekle suçlayarak çok ağır ifadeler kullanmıştı. Pazarcı katıldığı bir canlı yayında Özel’in şehit cenazesinde tepki görmesine ilişkin ‘Özgür Özel’in bu yaptığı bana göre tahriktir. Bir taraftan gidip teröre selam çakacaksın öbür taraftan terörist eli öpeceksin daha sonra şehit cenazesine gideceksin. Ben de orada olsam bir şehit yakını olsam bunu hazmedemem’ şeklinde konuşmuştu.

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"BİZ GÖBEKTEN BAĞLIYIZ' ELEŞTİRİSİ

Emin Pazarcı sosyal medya hesabından sert ifadelerle Özgür Özel'e yüklenmişti. Pazarcı bir paylaşımında, "Ermeni asıllı HDP milletvekiliydi. TBMM'de de Türkiye aleyhine çalıştı. Garo Paylan, bir Ermeni gazetesine demeç verip, "Zengezur Koridorunun açılması sonunuz olur, izin vermeyin" dedi. Kısacası... Ermeniler, HDP ve DEM el ele. Peki DEM'e "göbekten" bağlı CHP bu işin neresinde? Şimdi sakın kimse "Göbekten bağlı değiller" demesin. "Biz göbekten bağlıyız" sözü Özgür Özel'e aittir." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in kendisini acımasızca eleştiren Emin Pazarcı'yla mecliste tokalaşırken poz vermesi Pazarcı'nın bu sözlerinden dolayı tartışma yarattı.

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DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİ

Özel daha önce de benzer bir konudan eleştirilmişti. Meclis'te Taha Hüseyin Karagöz'le bir araya gelen Özel bu görüşmenin ardından şu açıklamayı yapmıştı; "Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da birçok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel eleştiri meclis
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