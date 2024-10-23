HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den terör saldırısı sonrası açıklama: 'Zamanlama dikkat çekici'

Özgür Özel'den terör saldırısı sonrası açıklama: 'Zamanlama dikkat çekici'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.10.2024 21:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuştu. Özel, Diyarbakır'daki programını iptal edip, Ankara'ya döndü. Özel konuşmasında, "Zamanlama dikkat çekici" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'den terör saldırısı sonrası açıklama: 'Zamanlama dikkat çekici'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, şehit ve yaralıların olduğunu öğrendiklerini söyledi. Özel, terör saldırısı sonrası Diyarbakır'daki programı iptal edip Ankara'ya döndü.

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi;

"Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Kelime oyunlarıyla vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. 'Kürtlere devlet vaad etti' gibi. Siyasi yan kesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da ne yaptığı ortada.

Bu tip yalanlardan yılmadan savunmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceğiz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Terör örgütü PKK mensubu çıktı

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Terör örgütü PKK mensubu çıktı

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

Teröristlerin üstünden bu cephaneler çıktı

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

TUSAŞ teröristleri sevgili rolü yapmış

TUSAŞ teröristleri sevgili rolü yapmış

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 'Şehit sayısı 5'e yükseldi'

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 'Şehit sayısı 5'e yükseldi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.