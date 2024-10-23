Özgür Özel'den terör saldırısı sonrası açıklama: 'Zamanlama dikkat çekici'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, şehit ve yaralıların olduğunu öğrendiklerini söyledi. Özel, terör saldırısı sonrası Diyarbakır'daki programı iptal edip Ankara'ya döndü.

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi;

"Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Kelime oyunlarıyla vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. 'Kürtlere devlet vaad etti' gibi. Siyasi yan kesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da ne yaptığı ortada.

Bu tip yalanlardan yılmadan savunmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceğiz."