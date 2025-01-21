Özgür Özel'den yangınla ilgili gündem yaratacak ifadeler: "Sayı artıyor, tablo çok vahim! Yüreğimiz yandı"

Türkiye güne acı haberlerin geldiği otel yangını haberiyle uyandı. İstanbul'da yangınla birlikte son gelişmeleri değerlendiren CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar geldi.
"SAYI ARTIYOR, TABLO ÇOK VAHİM"
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- İl başkanımızla birlikte süreci takip ediyoruz. Yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim.
"YENİ BİR BAŞLANGICI TARİF EDECEĞİMİZ TOPLANTIYI İPTAL ETTİK"
- Bu şartlar altında grup toplantısı yapmak mümkün değildi zaten, iptal ettik. CHP’ye ve tüm Türkiye’ye yaşatılan yeni acılara, yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek bir yeni başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Bugün siyasetin sıcak gündemine girme günü değil ama haksızlıkları unutma, görmezden gelme günü de değil.
ÜMİT ÖZDAĞ'IN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEYİ ZİYARET EDECEK
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
- Çağlayan Adliyesi’ne ziyarette bulunacağım. Bir siyasi partinin genel başkanı adliyede nezarethanede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek.
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