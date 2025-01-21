HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'den yangınla ilgili gündem yaratacak ifadeler: "Sayı artıyor, tablo çok vahim! Yüreğimiz yandı"

Özgür Özel'den yangınla ilgili gündem yaratacak ifadeler: "Sayı artıyor, tablo çok vahim! Yüreğimiz yandı"

21.01.2025 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya'da oteldeki yangın nedeniyle CHP bugünkü grup toplantısını iptal etti. Yangınla ilgili konuşurken "Sayı artıyor, tablo çok vahim" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yangın sonucunda yüreğimiz yandı" diye konuştu.

Özgür Özel'den yangınla ilgili gündem yaratacak ifadeler: "Sayı artıyor, tablo çok vahim! Yüreğimiz yandı"

Türkiye güne acı haberlerin geldiği otel yangını haberiyle uyandı. İstanbul'da yangınla birlikte son gelişmeleri değerlendiren CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar geldi.

"SAYI ARTIYOR, TABLO ÇOK VAHİM"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • İl başkanımızla birlikte süreci takip ediyoruz. Yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim.

Ekran görüntüsü 2025-01-21 133433

"YENİ BİR BAŞLANGICI TARİF EDECEĞİMİZ TOPLANTIYI İPTAL ETTİK"

  • Bu şartlar altında grup toplantısı yapmak mümkün değildi zaten, iptal ettik. CHP’ye ve tüm Türkiye’ye yaşatılan yeni acılara, yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek bir yeni başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Bugün siyasetin sıcak gündemine girme günü değil ama haksızlıkları unutma, görmezden gelme günü de değil.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEYİ ZİYARET EDECEK

  • Çağlayan Adliyesi’ne ziyarette bulunacağım. Bir siyasi partinin genel başkanı adliyede nezarethanede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek.

İlginizi Çekebilir

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

 Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"

Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"

 Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

 Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

 "BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

 Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

 Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

 Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

 Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.