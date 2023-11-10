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Özgür Özel: 'Devletin tüm kademeleri ile temaslarımız olacak'

10.11.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisi sorumluluğu ve ileri dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak" dedi.

Özgür Özel: 'Devletin tüm kademeleri ile temaslarımız olacak'

Özel, Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı. Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhabalaştıklarını söyleyerek, "Onun dışında sadece el sıkıştık. Meral Hanım'ı göremedim. O tarafa doğru dönemedim, ondan dolayı da üzüldüm, tokalaşmak istiyordum. Devlet Bey ile tokalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü ondan yine karşılaştığımız, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaş ile burada görüşme imkanı oldu. Ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 10 Kasım'da bu büyük matemde siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda; Ata'nın huzurunda siyasi rekabet olmaz" dedi.

"SAYGILI DAVRANAN HERKES AYNI SAYGIYI GÖRECEKTİR"

Özel, yüksek yargı mahkeme başkanları ile törende teması olup olmadığı sorusu üzerine, "Yüksek yargı başkanlarının tümüyle görüştük. Biz CHP olarak muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak ana muhalefet partisi sorumluluğu ve ileri dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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