Özgür Özel duyurdu: Tekirdağ'da buğday mitingi yapacağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayraklı Kulalılar Derneği 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'de Manisalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, İzmir'de İzmir kütüğüne kayıtlı kişilerden sonra ikinci yoğun kaydın Manisa kütüğüne kayıtlı kişilerden oluştuğunu söyledi. Özellikle Bayraklı'da her 4 kişiden birinin Manisa ile bağlantısı olduğunu söyleyen Özel, "Genç Cumhuriyet kalkınmayı hayata geçirirken Kula gibi bir ilçede fabrika kuruldu. 1937'den 1952'ye kadar Kula'daki bu fabrikada 3 bin işçi çalıştı. Limana ve tren yoluna uzak olduğu için ulaşım maliyetleri yüksekti. Bu fabrikayı İzmir Bayraklı'ya taşıdılar. Şimdi olsa fabrika taşınır İzmir'den, yeni işçi alırlardı. Ama Atatürk'ün kurduğu fabrika Bayraklı'ya taşınırken işçiler beraber gelmiş ve aileler lojmanlara yerleşmişti. Bayraklı, çok sayıda Kulalı'nın dedesinden, babasından yerleşerek kaldığı bir yer olmuştur" diye konuştu. Manisa seçimlerinde Kulalıların önemli katkıları olduğunu hatırlatan Özel, "Manisa'da, cumhuriyet tarihinde, hiç merkezde belediye, büyükşehir kazanmamıştık. Sizlerin desteğiyle yüzde 59 oyla Manisa'yı kazandık" dedi. Dernekçiliğin özveriyle yapılan bir iş olduğunu anlatan Özel, CHP'li tüm belediyelerin dernek temsilcilerine açık olduğunu söyledi.

'BUĞDAY FİYATI SADECE YÜZDE 12 ARTTI'

Konuşmasında buğday fiyatlarına da değinen Özel, "Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday, en temel beslenme aracı olan ekmeğimizi yaptığımız, geleneksel ürünlerde hep kullandığımız temel besin maddemizdir. Ama bir de bunu üretenler var. İç Anadolu'da ve birçok yerde buğday tarımı yapılıyor. Geçen yıl buğday 8 lira 25 kuruştu. Bütün girdiler yüzde 100'den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday, 9 liradan satılmak zorunda kalınca üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün, Rize'de çay mitingindeydik. Çayın maliyeti 19 lira, çaya 17 lira fiyat verdiler. Ülkeyi yönetenler, maliyetin altında fiyat vererek çay ve buğday üreticisini maliyetlerin altında fiyatlarla perişan ediyor. Önümüzdeki dönem fındık, üzüm fiyatları açıklanacak. Geçen hafta Rize'nin sesini duyurduk. Adana'da büyük isyan vardı, orda da konuşmuştuk. Şimdi ilan ediyorum. Bu fiyat üreticiyi perişan ediyor, isyan büyük. Önümüzdeki cuma günü CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz" dedi.

'KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN'

Özel, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken şunu söyledik, 'Bu seçimlerde çok güzel adaylarla karşınızdayız, destek verin' dedik. 'Particilik yapmayın. Sadece CHP'nin değil; bu adaylar, İzmir ittifakının, Türkiye ittifakının adayları' dedik. Vatana, millete, bayrağa bağlı olsun, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun, İstiklal Marşı okunurken Filenin Sultanları ile gözleri dolsun kim varsa Türkiye ittifakındadır' dedik. 'Oyunuzu verin, iktidarı uyarın' dedik. 'Oyunuzu verirseniz, bizi birinci parti yaparsanız, iktidara kuvvetli bir uyarı yaparsanız, sizin sesinizi duyuracağız' dedik. Bize destek veren, meydanları dolduran emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Çay üreticisi, 'Perişanız' dedi, Rize'ye koştuk. Rize'de bu mitingi yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor, Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Yalnız değilsiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; 'Cumhuriyet de CHP de kimsesizlerin kimsesidir.' Kimse kendini yalnız hissetmesin. Varız, buradayız; sizin için mücadele ediyoruz."

'İŞİMİZ, SİZİN SESİNİZİ DUYURMAK'

CHP olarak vatandaşın derdiyle dertlendiklerini söyleyen Özel, "Kavga etmeye gelmedik. Tayyip Bey istiyor diye kimlik kavgası, Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Kavga etmekse emekli için, çiftçi için, işçi için, yoksullar ve işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Bütün Türkiye'de kendini kimsesiz, sahipsiz hissedenlere sesleniyorum; asla umutsuz olmayın. CHP ve Genel Başkanı ve onun bütün siyaset arkadaşları, sizin derdinizle dertleniyor. Başka birinin gündeminin peşine takılmayız. Bizim işimiz, sizin sesinizi duyurmak. Duyanlar, gereğini yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam, Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar devam" diye konuştu.

'BİR KEZ DAHA YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİZ'

Konuşmasının son kısmında tek hedeflerinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirten Özel, "Benim bir tane hedefim var. O hedefi hayata geçirene kadar gece, gündüz çalışacağım. Kendimle ilgili makam, mevki hedef değildir. O hedef, Atatürk'ün partisini iktidar yapma hedefidir. Bu işin partisi kalmadı. Yoksulluğun partisi olur mu? Güvencesizliğin partisi olur mu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, bütün yoksulların partisidir. 100 yıl önce ülkeyi düşmandan kurtardıysak, sonra genç bir cumhuriyeti kurduysak, sonra fabrikalarla bu ülkeyi donattıysak, bunu 100 yıl sonra bir kez daha başaracağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, nerede demokrat varsa; onları yanımıza alacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bir kez daha iktidar yapacağız. Bir kez daha yoksulluğu bitireceğiz" dedi.

Özel'e konuşmasının ardından çerçeveli fotoğrafının bulunduğu bir tablo dernek adına takdim edildi. Menemen Belediyesi'nde işten çıkarıldığını belirten bazı vatandaşlar da kürsüden indikten sonra Özel'in yanına yaklaşarak destek istedi. Daha sonra keşkek karılmasına geçildi.

Etkinliğin açılışını yapan Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal'ın ardından Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuşmasında Türkiye'de iktidarı hedeflediklerini belirterek "İhtiyacımız olan şey; birliktelik, beraberlik ortamıdır. 'Sizden çok umutluyuz, arkanızdayız' dediniz. O sözler, bizim için altın değerinde, bize rehberdir. CHP iktidarını hep beraber yaşayacağımıza inanıyoruz. Bu inançla çalışıyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





