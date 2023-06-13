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Özgür Özel genel başkanlık için 2 seçeneği açıkladı! Kılıçdaroğlu ilgili net mesaj verdi: 'İkisini de doğru bulmam'

13.06.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' rüzgarını başlatmasının ardından sahneye çıkan isimlerden biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmuştu. "Sorumluluktan kaçmayacağım" diyerek genel başkanlık koltuğu için açık kapı bırakan Özel yeni açıklama yaptı. İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı merak edilirken Özel yarışa birkaç adayın katılabileceği mesajıyla dikkat çekti. Özel, adaylık süreci için 2 seçeneği de dile getirdi.

Özgür Özel genel başkanlık için 2 seçeneği açıkladı! Kılıçdaroğlu ilgili net mesaj verdi: 'İkisini de doğru bulmam'

"CHP'nin yenilenip güçlenmesi lazım" diyen Özgür Özel, kurultayın gerçekleşmesi beklenen ekim ayını işaret etti. Özgür Özel, gazeteci Kübra Par'a genel başkanlık adaylığıyla ilgili verdiği mesaj hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Özel bir kez daha "sorumluluktan, fedakarlıktan kaçmadığının" altını çizdi.

"KUVVETLİ ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

Özgür Özel ile konuştuğunu belirten Par'ın aktardığına göre Özel, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığına ilişkin şunları söyledi:

“Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize “Değişin” deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de “Değişin de oy verelim” diyebilir.

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"BİRKAÇ ADAY YARIŞABİLİR"

Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam. Bu süreçte birkaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir.

Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun.

Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım.”

"ÖZEL ADAYLIK AÇIKLAMASINI KILIÇDAROĞLU'NA BAYRAK AÇMAK İÇİN YAPMADI"

Öte yandan Özel ile görüşmesinden edindiği izlenimleri paylaşan Kübra Par ise şu yorumlarda bulundu:

"Benim edindiğim izlenim; Özgür Özel adaylık açıklamasını salt Kılıçdaroğlu’na bayrak açmak için yapmış değil. Fakat bu bir danışıklı dövüş de değil. “İlla ben Genel Başkan olayım” diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor. Kılıçdaroğlu’nun daha fazla yıpranmadan, bir abi formülüyle bu sürece öncülük etmesinin, parti içi uzlaşıyla yeni bir genel başkan belirlenmesinin daha doğru olacağına inanıyor.

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"CHP TARİHİNDE BİR İLK"

Zaten Özgür Özel CHP Grup Başkanı sıfatıyla hali hazırda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yakın olarak çalışıyor. Hatta yarın Meclis’te CHP’nin kapalı grup toplantısını yönetecek. Bu CHP tarihinde bir ilk çünkü Özgür Özel CHP’nin Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı. Bir başka ifadeyle, CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı. Ayrıca çok partili dönemde CHP Genel Başkanı’nın milletvekili olmadığı bir dönem de olmamıştı.

Kapalı grubun ardından Kemal Kılıçdaroğlu Açık Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bakalım değişim taleplerine ilişkin bir yorum yapacak mı…"

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Anahtar Kelimeler:
Kübra Par Özgür Özel CHP

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