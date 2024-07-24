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  4. Özgür Özel'i etiketleyip "Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz" diye yanıt verdi: Gerilim zirvedeyken Yönter'den ilginç çıkış

Özgür Özel'i etiketleyip "Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz" diye yanıt verdi: Gerilim zirvedeyken Yönter'den ilginç çıkış

24.07.2024 10:15
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CHP lideri Özgür Özel ile MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasındaki sert atışma sürüyor. Özel son olarak dün isim vermeden "Bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor" diyerek Yalçın ve Yönter'e yüklenmişti. Yönter, Özel'e "Seni şapşik" diye seslenip ilginç bir çıkışa imza attı.

Özgür Özel'i etiketleyip "Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz" diye yanıt verdi: Gerilim zirvedeyken Yönter'den ilginç çıkış

Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi siyasette 'yumuşama, normalleşme' süreçlerini pekiştiren gelişmelerden biri olmuştu. Ancak devamında Özel ile Bahçeli birbirlerine sert sözler ile yüklenmeye devam etti. Özel'in hedefinde özellikle MHP'nin iki genel başkan yardımcısı Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter vardı.

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ÖZEL: NORMALLEŞMEDEN EN ÇOK ONLAR KORKUYOR

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile temaslarıyla birlikte 'normalleşme' kavramının gündem olduğu süreçte Özel, Yalçın ve Yönter'e bir konuşmasında çok sert tepki göstermişti:

"Normalleşmeden en çok Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye’de kimse başkentin göbeğinde bir Ülkü Ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Sinan Ateş için taziye tweet'i bile atmayanların bu saldırgan tweet'lerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarken vurgun yeriz."

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MHP'LİLERİN YANIT AĞIR OLDU

Bu sözlerin ardından Yalçın ve Yönter ise Özel'e çok ağır ifadelerle yanıt vermiş, "CHP'nin başına geçirilen hadsiz, mürai, aşağılık müfteri, omurgasız, botokslu Özgür" gibi sözlerle tepki göstermişlerdi.

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ÖZEL'İN SÖZLERİNE İLGİNÇ YANIT GELDİ

Tartışma son günlerde yeniden alevlendi. MHP'nin 154 kişilik şikayet listesinde yer alan isimlerden olan Özgür Özel, dün Bahçeli'ye yanıt verirken yeniden Yalçın ve Yönter'i, bu kez isimlerini anmadan hedef aldı. Özel, listeyi Yalçın ve Yönter'in hazırladığını öne sürerek kendilerinden "bütün örgütün yaka silktiği ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor" diye bahsetti.

Adının yazdığı 154 kişilik listeye 'hesaplaşma' resti! Adının yazdığı 154 kişilik listeye 'hesaplaşma' resti!

"SENİ ŞAPŞİK"

Bunun üzerine İzzet Ulvi Yönter, Özel'e sosyal medyadan dikkat çeken sözlerle karşılık verdi. Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşımı alıntılayan Yönter, "Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz" ifadelerini kullanıp Özel'i etiketledi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel MHP semih yalçın
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