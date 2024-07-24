Özgür Özel ile sokak köpeği arasında dikkat çeken anlar: Sırtını dönünce kayıtsız kalamadı

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi TBMM'nin gündeminde. Teklif komisyonda geçti, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Düzenlemede özellikle 'ötanazi' kelimesi tartışmaların odağı olmuştu.

Siyasi parti liderleri de konuyla ilgili yaklaşımlarını birer birer gündeme getirmeye devam ediyor. Bu sırada CHP lideri Özgür Özel'in bir sokak köpeğini sevdiği anlar sosyal medyada dikkat çekti.

"MECLİSTEKİ AMCALARA, ABLALARA BİR ŞEY SÖYLE"

Yolda karşılaştığı köpeği sevmek için eğilen Özel, köpeğin başını ve sırtını okşarken "Naber? Buradan Meclis'e bir şey söylemek ister misin? Meclis'teki amcalara, ablalara bir şey söyle" dedi.

"MECLİSİ DUYUNCA SIRTINI DÖNDÜ"

Bir süre sonra ayağa kalkıp yoluna devam eden Özel, "Bunların canına kastediyorlar, olacak gibi değil. Meclis'i duyunca sırtını döndü! Hiç memnun değil" diyerek yasa teklifinin komisyondan geçmesini anımsattı.

"MAALESEF SINIFSAL BİR SORUNA EVRİLİYOR"

Özel dün partisinin Meclis'teki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada söz konusu yasa tasarısına ilişkin yaklaşımlarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Bu konuya en net yaklaşan partiyiz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Sorun var, kaldırmak için çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Bu sorun maalesef sınıfsal bir soruna evrilmek gibi toplumsal bir fay hattını işaret ediyor.

Bir yoksul mahalledeyseniz, çocuk okula yürüyerek gidiyorsa, tekstil servisine binmek zorundaysanız sokak hayvanları sorunu vardır. Sorun yok demek, sorunun iki tarafına da en büyük kötülüktür. Sahiplenmeyeni imha edelim demek cinayettir, katliamdır, vicdansızlığın dik alasıdır. Ötanazi kelimesinin çıkarılmasıyla sorun çözülmüş olmuyor. Sorunu hep birlikte çözeceğiz.

"ÖTANAZİ KELİMESİ KALDIRILINCA SORUN ÇÖZÜLMEDİ"

Hayvan dostlarına, hayvanseverlere bu konuda gösterdikleri duyarlılık için, buna itiraz eden, komisyonda direnen herkese, hiç değilse 'Ötanazi' kelimesinin kaldırılması başarısı için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sorun fiilen çözülmedi, çok daha riskli bir yere evrilebilir. Kanun belediyelere görev veriyor ama para vermiyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır