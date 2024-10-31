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Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.10.2024 20:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum kararları sonrasında bugün İstanbullulara toplanma çağrısı yapmıştı. Çağrıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cevap vermeyip katılmamıştı. Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında "Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim" diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, akşam saatlerinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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KAYYUM ATANMIŞTI

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

MANSUR YAVAŞ KATILMADI

Yaşananlar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbullulara Esenyurt Belediyesi önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in çağrısına uymayarak gelmedi.

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FATİH PORTAKAL'DAN ÇARPICI SÖZLER

Bu karar sonrası farklı tartışmalar yaşanırken gazeteci Fatih Portakal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, "Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur Yavaş'ı CHP'den istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir İYİ Parti veya bir Zafer Partisi grubu olabilir" dedi.

İşte Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"Şimdi gerçekten tavırlarını bilmek isterim. Siz belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz Mansur Bey? Herkes sizin milliyetçi ve ülkücü geçmişini biliyor. Dürüst bir başkan olduğunuzu da teslim ediyoruz ama gördüğüm kadarıyla DEM'lilerle aynı karede yer almak istemiyor.

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"EN AZINDAN DURUŞUNUZ BELLİ OLSUN"

Hak verebilirim kendisine, milliyetçi kimliğinden dolayı duruşu vardır onu hiç bozmuyor ama o zaman karar vereceksiniz. Bu partide mi kalacaksınız, başka partilere de gidebilirsiniz. İstifa edip bağımsız olarak da yürütebilirsiniz ama en azından duruşunuz belli olsun. belediye başkanının arkasında mısınız, değil misiniz ben onu merak ediyorum. Orada Genel Başkan var, Ekrem İmamoğlu var...

Zaten şu anki tavrıyla da Mansur Yavaş, gördüğüm Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP'de bir adım daha geride kaldı. Mansur Bey net olmak zorundasınız.

"CHP'DEN İSTİFA ETTİRİP..."

Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur Yavaş'ı CHP'den istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir İYİ Parti veya bir Zafer Partisi grubu olabilir. Muhafazakar milliyetçi cenahta başka hareketlerin içine çekmek isteyebilirler. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş ve bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan...

Parçalanmak istenen bir CHP, büyük oyun bu da olabilir. "

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Mansur Yavaş Özgür Özel CHP Ahmet Özer
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