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Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 19:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek" iddiasında bulundu. Binali Yıldırım, Özgür Özel'in iddiasını yalanlayarak "İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız." dedi.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

"ZAFERİMİZİ BAŞTAN KABUL ETMİŞTİR"

"Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız." dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
"sınıf başkanı bile olamayacak tipler, CHP de Gurup Başkanı oluyor" derken haklıydık... "diyorlarki"y miş.. harbi Gerizekalı. .. He lan he.. hatta Seçildikten sonrada görevi Ekrem e devretcekmiş ki; tıpkı Edirne B başkanı gibi o da Istanbul yerine Konstantinapol afişleri assın diye. . Mallık bulaşıcı derkende haklıydık.. müdürü neki vekili nolsun
Şu hayatta özgür özel kadar boş beleş bir insan yoktur herhalde
Çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik derken, Müslümanlığı kastetmemişti.
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