Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

CHP lideri Özgür Özel'in geçen hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki toplantısına katılmaması dikkat çekmişti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Özel'in ayağının kırıldığını oturuma da bu yüzden katılmadığını belirtmişti.

DİLİPAK'TAN 'ÖZEL' ÇIKIŞI

Yazar Abdurrahman Dilipak bugün sosyal medya hesabından Özel'le ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilipak paylaşımında, "Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek.

"CHP BU İŞİN PEŞİNE DÜŞMEYECEK Mİ?"

Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?

Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir." ifadelerine yer verdi.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMADINIZ"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşıma CHP İletişim adresinden jet bir yalanlama geldi. Kesin bir dille iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten CHP, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!" sözleriyle Dilipak'a tepki gösterdi.