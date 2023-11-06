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Özgür Özel'in Erdoğan'a yanıtına Descartes'lı yorum! "Değişmeyen tek şey CHP miydi?"

06.11.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Destekçileriyle birlikte değişim vurgusu yapan Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesi siyasetin gündeminde son günlerin en çok yankı uyandıran gelişmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki yorumuna yanıt veren Özel'in Erdoğan hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir gazete manşetini paylaşarak tiye aldı.

Özgür Özel'in Erdoğan'a yanıtına Descartes'lı yorum! "Değişmeyen tek şey CHP miydi?"

CHP içindeki değişim hareketinin adayı Özgür Özel, uzun zamandır merakla beklenen kurultaydan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak galip çıktı. Özel'in yeni CHP lideri olmasına ilişkin diğer siyasi partilerden de yorumlar gelmeye başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener Özel'i tebrik ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Al birini, vur diğerine! Bunların birbirinden farkı yok" çıkışına imza atmıştı.

ÖZEL'İN ERDOĞAN'A YANITI GÜNDEMDE

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren Özgür Özel ise "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" dedi. Bu sözler gündeme damgasını vururken AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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'KILIÇDAROĞLU - ÖZEL' BENZETMESİ

Sosyal medya hesabından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği zaman "Recep beye artık rahat uyku yok" sözlerinin yer aldığı Sözcü gazetesinin manşeti paylaşan Hamza Dağ, paylaşımında ayrıca Özgür Özel'in Erdoğan'a yanıtına da yer verdi.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY CHP MİYDİ?"

Dağ paylaşımına "Ne diyordu Descartes? Değişmeyen tek şey CHP miydi?" notunu düştü.

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Günün önemli manşetleri


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