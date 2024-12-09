Özgür Özel'in Esad çağrısı olay oldu, 24 saat geçmeden Şam düştü: "3 günlük öngörü bile yok"

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 12 günde yıkıldı. Muhaliflerin İdlib'den başlattığı harekat 12. günde Şam'ın ele geçirilmesiyle sona erdi. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya sığınırken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şam'ın düşmesinden saatler önce yapmış olduğu çağrı gündem oldu.

SAATLER ÖNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI: "ESAD'LA GÖRÜŞÜN"

7 Aralık'ta Kilis ziyaretinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel; hükümete Esad'la görüşme çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan sıkılmadan Kuvâ-yi Milliye’ye, Kilis’i Fransız’dan kurtaran Kuvâ-yi Milliye ‘ye, İzmir’de Yunan’ın denize döken Kuvâ-yi Milliye ‘ye oradaki Özgür Suriye Ordusu’nu benzetip, orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi de kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyadan trolleri yazanları çizenleri yok ‘Fetih Hareketi’, yok ‘Türkiye toprak kazanıyor’ diyor.

"ESAD İLE GEREKLİ TEMASLAR SAĞLANMALI"

Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad’ın ilan ettiği genel aftan Türkiye’dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve hızla orası abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir."

24 SAAT GEÇMEDEN, ESAD REJİMİ YIKILDI

CHP liderinin bu çağrısının üzerinden 24 saat bile geçmeden Suriye'de Esad rejimi düştü.

Özel'in Esad çağrısı sosyal medyada gündem yaratırken, eleştiriler de peş peşe geldi.

AK PARTİLİ İPEK: "3 GÜNLÜK ÖNGÖRÜDE BİLE BULUNAMIYOR"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Gerçekten muhalefet problemi var. Düşünün 2 veya 3 gün önce Özgür Özel ne dedi. ‘Suriye rejiminin başındaki Esad ile görüşün’ dedi. Bakın bugün yok. Yani adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor" diye konuştu.

NEVİŞİN MENGÜ: "CHP DIŞ POLİTİKA EKİBİNİN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"

Bir tepkide gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Mengü, "CHP dış politika ekibinin yerinde olsam istifa ederdim. Hiç girmeseydiniz bir şey demeyin elinizde bir şey yoksa" dedi.