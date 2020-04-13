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  4. Özgür Özel'in istifa kararı almadan önce Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

Özgür Özel'in istifa kararı almadan önce Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifa kararı ile Türkiye'nin gündemine oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için yaptığı benzetme gündem oldu. İstifa açıklamasından saatler önce Özel, "Süleyman Soylu kendisini Saray'ın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in istifa kararı almadan önce Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi şok etkisi yarattı.

Yaşanan sürecin yankıları sürerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in söz konusu istifa sürecinden saatler önce yaptığı açıklama gündem oldu.

Özel, Soylu için ‘paratoner’ benzetmesi yapan CHP'li Özel, "Bugün gazeteleri açtığımızda gördük ki Süleyman Soylu kendisini Saray’ın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak, saray eleştiriden kurtulacak, Süleyman’ın da canını nasılsa Saray kurtaracak” ifadelerini kullandı.

OZEL

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada özeleştiri yaptığını belirterek "Eleştirileri aldım, kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu istifa

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