Özgür Özel'in istifa kararı almadan önce Bakan Soylu'yla ilgili yaptığı benzetme gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi şok etkisi yarattı.

Yaşanan sürecin yankıları sürerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in söz konusu istifa sürecinden saatler önce yaptığı açıklama gündem oldu.

Özel, Soylu için ‘paratoner’ benzetmesi yapan CHP'li Özel, "Bugün gazeteleri açtığımızda gördük ki Süleyman Soylu kendisini Saray’ın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak, saray eleştiriden kurtulacak, Süleyman’ın da canını nasılsa Saray kurtaracak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada özeleştiri yaptığını belirterek "Eleştirileri aldım, kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.



