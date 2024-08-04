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  4. Özgür Özel'in konuşması gergin başladı! Sloganları duyunca protestocuları çıkarttırdı

Özgür Özel'in konuşması gergin başladı! Sloganları duyunca protestocuları çıkarttırdı

04.08.2024 13:10
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CHP'nin kongresinde Özgür Özel konuşmak için kürsüye çıkarken protestolar gerginlik yarattı. Özel konuşmasının başında atılan sloganları duyunca protestocuları dışarı çıkarttırdı.

Özgür Özel'in konuşması gergin başladı! Sloganları duyunca protestocuları çıkarttırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda konuştu. Konuşmanın başında gerginlik yaşanması dikkat çekti.

KONUŞMA GERGİN BAŞLADI, PROTESTOCULARI DIŞARI ÇIKARTTI

Konuşmasının hemen başında iddiaya göre Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler "İşimizi geri istiyoruz" sloganları attı.

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Protestoculara tepki gösteren Özel, "Arkadaşlar Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Alın o erkek arkadaşları dışarı. Bula bula örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için?" diyerek güvenlikten protestocuların çıkarılmasını istedi.

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"KADIN CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN CHP İKTİDARINI BEKLEMEYELİM"

Özel konuşmasının devamında şu mesajları verdi:

  • 4-9 Eylül tarihlerinde CHP'nin büyük değişim kurultayını hep birlikte yapacağız.

  • Kadın cinayetlerini önlemek için CHP iktidarını beklemeyelim.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel
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