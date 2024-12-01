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Özgür Özel'in sözlerine bir tepki de Rezan Epözdemir'den geldi! Özür dilemeye davet etti: Kızınızdan başlayabilirsiniz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.12.2024 14:58
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CHP'li lideri Özgür Özel'in "Başka bir şey yapamıyorsa, avukatlık yapsın" sözlerine bir tepki de ünlü avukat Rezan Epözdemir'den geldi. Özel'den özür dilemesini beklediğini ifade eden Epözdemir, "İşe, müstakbel kıymetli meslektaşımız kızınız İpek'ten başlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sözlerine bir tepki de Rezan Epözdemir'den geldi! Özür dilemeye davet etti: Kızınızdan başlayabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Başka bir şey yapamıyorsa, avukatlık yapsın" sözleri avukatların tepkisini çekti. Avukat Rezan Epözdemir de Özel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ETTİ

Avukatlığın "başka iş bilinmiyorsa yapılabilecek bir iş" olmadığını vurgulayan Epözdemir, Özel'i özür dilemeye davet etti. Özgür Özel'in kızın da avukat olduğunu hatırlatan Epözdemir', 'kızınızdan başlayabilirsiniz' dedi.

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Epözdemir'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde;

Sayın Özgür Özel, "Avukatlık başka iş bilinmiyorsa yapılabilecek bir iş" değildir. Meslektaşlarımıza karşı kullandığınız bu dil, en basit tabiriyle son derece yakışıksız ve üzücü bir dildir. Avukat, hak arama özgürlüğünü kullanıp adaletin tecellisi için çaba sarfeden yargının en önemli sac ayaklarından biridir. Avukatlık saygın ve onurlu bir meslektir. Şimdi bu yaklaşımınız nedeniyle meslektaşlarımızdan özür dilemelisiniz. İşe Bahçeşehir hukuktan mezun olan kızınız, müstakbel kıymetli meslektaşımız İpek'ten başlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Avukat Özgür Özel Rezan Epözdemir
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